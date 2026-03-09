58歲馬蹄露近照判若兩人「皮光肉滑」 網民錯認劉姓歌手引起討論
更新時間：14:00 2026-03-09 HKT
58歲資深演員馬蹄露當年因演出處境劇《真情》，飾演刁蠻大小姐「May May」一角，形象深入民心，之後再多度演丑角，一度被網民以「香港第一醜女」形容。馬蹄露昨日（8日）在微博分享影片慶祝「三八婦女節」，其樣貌再度引起討論。
馬蹄露重度「美顏」
馬蹄露昨日分享的影片中，見到使用時下流行的貓耳朵濾鏡，並向鏡頭揮手，祝賀網民「祝各位姐妹女神節快樂！」在強大的美顏濾鏡效果下，馬蹄露的臉蛋顯得異常光滑，皮膚白皙緊緻，達到了「皮光肉滑」的零瑕疵效果，與她過往的螢幕形象大相逕庭。
馬蹄露留有一頭清爽短髮，又戴上眼鏡，在濾鏡修飾下，五官似乎產生變化，不少網民驚訝發現，影片中的馬蹄露竟與歌手劉雅麗有幾分相似，意外「撞樣」。對於網民多度指變臉，甚至面目全非，馬蹄露從未理會，EQ極高。
馬蹄露20歲時好清純
事實上，馬蹄露未加入TVB前，曾在亞視工作，網上曾瘋傳其約20歲的影片，曝光馬蹄露清純一面。當年的馬蹄露雖然臉闊，但樣子甜美，驟眼看似洪欣、周秀娜的混合體，不過馬蹄露近年被質疑「加工過度」，令外貌屢次成為焦點。
