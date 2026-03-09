陳自瑤解釋與KOL拖手為見面會宣傳 有安撫囡囡感情事望大家給空間 陳曉華大讚朱敏瀚FIT腳傷仍做運動

陳曉華與陳自瑤到觀塘出席春茗活動，陳自瑤將有《玫瑰戰爭》及《模仿人生》兩部作品與大家見面，她表示要多謝鍾澍佳起用她，帶她到各地拍攝劇集與內地團隊有合作的機會，亦努力爭取更多工作機會。

陳自瑤見面會上開金口

談到陳自瑤在內地宣傳期間被KOL拖手惹起熱議，她表示將在廣州舉行音樂見面會，最近拍了一些片段作為宣傳，沒想到一張截圖引起網民大反應，覺得很有趣，證明大家都很關心她，她指音樂見面會上將會開金口，問到有何飲歌？陳自瑤笑言好緊張，透露了便不驚喜。有指TVB今年劇集計劃縮減，問到劇集工作，陳自瑤指有安排，但答不到，公司未公佈她不便講。陳自瑤與王浩信的13歲囡囡王靖喬，月前被爆情竇初開成為新聞人物，事後夫妻二人齊齊發文口徑一致回應事件，被問及事件，陳自瑤初時表示不想多講，後表示：「都有安撫女兒，因為我們很密切，她認識甚麼人我都知道，所以會提點她，要正正經經、經一事長一智，算是一個小小教訓，但都想和大家說，希望大家畀多點空間她，可以簡單地成長，大家可以關注我。（發聲明回應有和王浩信傾過？）不是聲明，只是普通回應，作為父母當然有傾過，但不想再回應太多，謝謝。」

陳曉華未有新劇安排

至於去年的「劇后」陳曉華表示未收到劇集工作，完成《非常檢控觀》宣傳後在新年休息了一個月，笑言食太多年糕而肥了，但又不想做運動，談到緋聞男友朱敏瀚傷了腳仍做運動，她指朱仔很FIT，問可有探望？陳曉華笑言在社交平台探望，見到他仍很努力做運動，問到朱仔要打石膏嗎？她稱自己曾是護士，看起來應該不用，應該沒有大礙，笑言大家可以問與朱仔一起運動的張振朗。問到放假沒去旅行？陳曉華指未有打算，問因為朱仔腳傷沒成行？她指想過與媽咪去，但她計劃好日期，才知道父母準備郵輪假期而丟下她，她指想趁假期好好學習，「想用盡持續進修基金，想過學調酒、學做調解員和大家嘈交，也想學電單車。」她指已名報學電單車，笑言若成功上路，會事先通知大家。