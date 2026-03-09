譚耀文失落金像獎提名感謝各方鼓勵 明白「玩遊戲輸咗」要笑對結果 心情已由「心灰意冷」變「雄心壯志」

譚耀文到觀塘出席春茗活動，他指將忙於宣傳新劇《正義女神Themis》，自己也期待，因很久沒拍劇更難得與佘詩曼合作，記得上次合作是《無名天使3D》打得非常勁，當時接到鍾澍佳電話邀請他「救命」，結果是找他與阿佘合作，記得第一次與他合作是《壹號皇庭IV》，讓他從古裝劇轉戰時裝劇。

譚耀文替「兒子」林家熙入圍開心

譚耀文在金像獎名單公佈當日，在社交網留下「心灰意冷」４字，問到心情是否已好一點？他笑言已是月前的事，沒想到得大家關注。談到是否有一刻不開心？他指是心事，是否與金像獎入圍有關？他未有直接否認，「不講啦，個個都有努力，想不到因為留言令大家猜測，得到好多人關注、多謝大家關心，即使是不是粉絲，都有鼓勵我。」譚耀文指自己有很多願望，但有時候需要放下，但不等於放棄，會繼續努力，形容自己不再「心灰意冷」，現在是「雄心壯志」，談到不少圈中人也支持譚耀文，他形容是「玩遊戲輸咗」，會笑對結果，會大方和開心。至於《今天應該很高興》在金像獎未獲提名，譚耀文指最重要是能夠上映，接演時已知道並非主流電影，是給有心人的作品，是誠意為先。至於林家熙憑《拼命三郎》入圍「最佳男配角」，譚耀文替「兒子」開心，直指角色不容易演，而他很努力地操FIT，嘆現在年輕人缺乏機會，難得可以有好的發揮。