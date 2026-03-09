洪卓立尋演唱會主辦揭人間蒸發 「地獄黑仔王」稱號再獲認證：點解一直都咁黑仔

洪卓立原在去年11月30日假麥花臣場館舉行《探索者巡迴音樂會香港站》，因大埔宏福苑發生嚴重五級火造成傷亡，洪卓立決定將演唱會延期。沒料到相隔三個多月，主辦「Sunny Idea」疑未為演出進行退款，洪卓立近日在社交平台的限時動態發文，批評主辦公司不聞不問沒有交代，意外揭發「Sunny Idea」消失。而洪卓立近年的「黑仔」事件，同樣再被網民提起。

洪卓立揭發主辦消失

洪卓立日前在IG的限時動態發文：「天災人禍絕對冇人想，音樂會取消之後，買咗飛嘅朋友問退款嘅時候點處理就不聞不問冇晒交代，身為主辦係咪應該出嚟交代一下！btw IG都唔見咗」。洪卓立的帖文即在網上掀起關注，不少幕後人員亦透露被拖數，傳出主辦公司結業消息。經翻查後，「Sunny Idea」的官方網頁、IG帳號已「消失」，原本剩下的FB專頁原本仍有最後一次更新，是去年12月2日公告許靖韻、洪卓立演唱會取消，卻在消息曝光後，同樣已無法搜尋。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火丨洪卓立演唱會延期竟被質疑門票滯銷 霸氣反擊：阿媽都攞唔到飛

娛樂公司Sunny Idea (HK) Limited 成立逾10年，多年來與不少本地歌手合作，曾舉辦多個大小規模的演唱會。「Sunny Idea」過往曾合作的歌手有吳林峰，JW王灝兒、吳業坤、關楚耀等。不少網民對娛樂公司消失進行討論：「市道唔好」、「我會知呢間公司係因為JW以前係跟呢間公司」、「咁突然執，唔知歌曲版權點處理，尤其JW Sunny Idea時期啲歌。」

洪卓立被網民叫睇風水

不少網民亦對洪卓立多年來的「黑仔」經歷戥他無奈：「笑咗佢真係地獄黑仔王。搞嚟搞去唔係失聲，疫情，再跟住撞正宏福火災，到最後竟然係主辦單位都收埋皮」、「點解佢一直都咁黑仔㗎…請上天憐憫佢啦」、「佢係唔係真係搵個風水師傅睇下呢？點解可以次次好似順返啲嘅時候就即刻再霉返，真係好黑仔」等。

相關閱讀：洪卓立封塵歌變求婚hit song 江門巡迴曾擔心票房 近3千座位順利爆滿

洪卓立接二連三受傷

39歲的洪卓立2006年參加《英皇新秀歌唱大賽》奪得亞軍，晉身樂壇備受力捧，怎料在2009年因肺積水而要休息一年。洪卓立康復後重回樂壇，卻於2021年在內地開工期間突然抽搐暈倒，從高處墮下受傷，更一度昏迷10分鐘，要緊急送院，兩年後才揭發患有癲癇病，亦因藥物副作用，導致肥腫難分，為操Fit卻又在做運動時拉傷腰，禍不單行。