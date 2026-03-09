柳應廷改唱招牌作即掀高潮 林宥嘉尾場抱恙未有受訪 吳林峰組男團要問准女友

台灣歌手林宥嘉（Yoga）、Jer（柳應廷）、側田及吳林峰合作的「《Katch the Moment》 -TheMomentApart」一連兩場演唱會，昨晚（8日）於啟德體藝館舉行尾埸，吸引了許廷鏗、COLLAR成員李芯駖和Winka（陳泳伽）、《全民造星VI》冠軍Teller（王偉俊）、季軍Jacky（范卓賢）等到埸支持。其中見到許廷鏗「拗柴」到埸，他表示前一天打匹克球不慎弄傷右腳，疑有撕裂，透露會去看醫生，期間「賴地硬」笑言︰「可能地下比較硬啫！我健步如飛㗎！」

林宥嘉派專屬福利

是晚Yoga、Jer合唱前者的《神愛世人》及《身同感受》揭開序幕，其後Yoga以廣東話跟現埸觀眾打招呼：「大家好，我係林宥嘉，希望可以帶到一個好開心，令你哋好享受嘅演唱會畀你哋。」他形容在香港舉行演唱會是一件很幸福的事，笑言︰「因為有很多礦泉水可以飲！」指香港粉絲十分熱情，續說：「有粉絲跟我說看完第一場，會再看第二場，那我就送一個驚喜給他。」然後清唱了幾句衛蘭的《她整晚在寫信》給該名粉絲，並說：「This is for you」。Yoga指是晚演出沒有（7日）那麼緊張，稱累積了一些經驗，可以寫更多好歌，自覺成功，現場粉絲聞言隨即歡呼大叫起哄；隨後他續與粉絲有說有笑，又表示曾遇過一些不快和不公平的事，在有感被欺負的時候，寫了一首歌，之後就響起《鬼屋》的音樂。

柳應廷第二場改唱《狂人日記》掀高潮

Jer與側田合唱完之後，稱願望達成，「我真係好鍾意側田啲歌，我中學同人合唱，都係揀側田啲歌。」並指當年busking認識吳林峰，兩人由街頭唱到上舞台。Jer唱《狂人日記》時，全埸high 爆！「好耐冇唱呢首歌，唱完好似做完運動咁，又流汗又氣喘，係我要隊Band同我玩《狂人日記》嘅，我知我好任性，我想兩場show玩唔同嘅歌。」之後Yoga在台上說，演唱會前在IG收到Jer許多message，給他rundown構思，並笑言沒有接納他的意見，同時大讚Jer、吳林峰和側田歌聲悅耳。Yoga唱《想自由》前，憶起2010年與側田、張敬軒合作拉闊音樂會合唱此歌，當年他才22、23歲。最後四人合唱側田的《男人KTV》，在他們出埸時，Jer問Yoga：「你冇事嘛？」他們似乎意猶未盡，自動波encore，清唱了幾句《命硬》，才捨得落台。

吳林峰怕咗女朋友

演唱會期間，傳媒收到大會通知指林宥嘉身體不適，完騷不會接受訪問，見Yoga在台上表現依然保持水準。演唱會結束，Jer與吳林峰接受傳媒訪問，Jer表現得十分興奮，吳林峰大爆︰「Jer完騷落台，即係話要食叉燒飯！」提到Yoga身體不適而未能接受訪問，Jer表示：「佢身體有啲唔舒服，唔方面透露太多。（你在台上問候他？）純粹想關心，我收到指引，唔方便透露。」而吳林峰也表示不太清楚Yoga身體狀況。談到尾場改歌單，Jer明言有看fans在Threads的留言，建議他唱《狂人日記》；而臨尾唱《命硬》是即興，又自爆唱《狂人日記》時扭親腰變「扭應廷」，吳林峰失笑，「唔該收歛吓！」對於側田、林宥嘉提議組Boy Band「My Husband 」，吳林峰笑說：「女朋友睇緊，我唔敢講！」