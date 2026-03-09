佘詩曼去旅行被讚「小腰精」: 未粗過 與發哥鼓勵佘媽再跑步 期待拍《一九四一》與張家輝古天樂合作

視后佘詩曼、林保怡、譚耀文、張振朗、吳業坤、陳曉華、劉佩玥、陳自瑤、郭柏妍、蔡潔、張頴康與太太麥雅緻等到觀塘出席「77工作室春茗」，活動上為劇集去年劇集《新聞女王2》、《刑偵12》以及《巨塔之后》慶功，並預告劇集《正義女神Themis》、《玫瑰戰爭》《模仿人生》以及《夫妻的博弈》即將登場，當中由佘詩曼及譚耀文主演的《正義女神Themis》將於3月底與觀眾見面，而已離任TVB總經理的曾志偉，亦有現身支持77工作室總監鍾澍佳，並加入大合照與眾藝員有講有笑。

佘詩曼否認陳山聰找她救亡

佘詩曼神采飛揚現身，她表示新年期間去了兩次旅行，是一次很大的獎勵，阿佘先與弟弟及媽媽及其朋友，一行9人到泰國旅行，她笑言體驗到領隊的辛勞，更要兼任導遊，幸有兩位朋友同行分擔工作。提到阿佘被捕獲在美食廣場用膳被形容貼地，她指是因為媽咪喜歡美食廣場，因甚麼都有，兩位朋友更為她找到充滿米芝蓮名店的美食廣場令媽咪大飽口福，只要媽咪開心便可以。談到在當地頻頻被認出，阿佘指大家都很友善、沒有被滋擾，對於網民大讚她身材好、是「小腰精」，阿佘風騷笑言：「未粗過！」。至於另一趟旅行，她指與好姊妹梁靖琪到了馬來西亞慶祝生日，得知陳山聰在當地謝票，二人傾談下便成行，「我和她講明了，這次我甚麼都不做，不想再用腦。」對於山聰被指兩年沒劇拍找她救亡，阿佘否認，直指新聞想像力好豐富。

佘詩曼預告《正義女神Themis》3月底出街

早前她與周潤發食開年飯，她開心表示是第一次與發哥自拍，之前參與跑步團也有團拍，而吳卓羲得知她成功集郵也響應，談到發哥也很想見他？阿佘笑言不知，但她很想見發哥，這次大家閒話家常，而阿佘媽咪疫情前也有跟發哥跑步，這次發哥與阿佘一起鼓勵她再穿上跑鞋。阿佘表示將飛往北京進行宣傳工作，預告《正義女神Themis》3月底與大家見面。至於陳德森導演開拍《一九四一》由阿佘主演，她指陳導有與經理人傾過，現時是初步階段，因未與他合作過，很欣賞他希望可以參與，談到陣容包括張家輝及古天樂等，阿佘指自己也是睇新聞得知，也感到期待。