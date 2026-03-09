《唱錢》側田破500萬網上點擊 感動妥瑞症小朋友 TVB觀眾互動邁進新里程丨原來視咁的

上周六翡翠台《唱錢》明星版迎來重量級嘉賓側田，他以強大實力連過8關，終極一關挑戰林子祥經典難歌《數字人生》，穩定節奏與完美表現技驚四座，最終成功贏得3萬元「觀眾福利」，激動人心。節目亮點在於即時互動，觀眾只需於直播期間在chatroom發送emoji，即可自動參與抽獎，打破傳統電視被動收看模式，讓觀眾從「看節目」變成「玩節目」。

側田挑戰林子祥經典歌《數字人生》，完美表現技驚四座。

一位妥瑞症小朋友被側田的歌聲打動。

這股熱潮迅速席捲全網，側田「打大佬」神級演出片段，兩日內於YouTube、Facebook、Instagram等平台累計突破500萬瀏覽次數，跨平台傳播力驚人，實現電視與網絡世界雙互帶動。更動人的一刻，是一位妥瑞症小朋友被側田的歌聲打動，一聽便愛上《數字人生》，僅用兩日苦練便拍攝短片分享演繹片段，透過網絡與側田展開暖心互動。側田得知後亦親身回應鼓勵，用音樂傳遞力量，成為本輪互動中最觸動人心的亮點，印證音樂與數碼互動的力量。

劇集《古靈精探》讓觀眾投票選擇結局的方式，增加觀眾參與度。

《直播靈接觸》以靈異話題結合網友互動。

網絡時代，媒體與受眾早已不是單向傳播關係，而TVB憑藉myTV SUPER過千萬用戶的OTT平台優勢，將互動價值最大化。此前坤哥吳業坤於《唱錢》演繹《思覺失調》引發翻熱效應，觀眾互動熱度由21萬於1小時內暴增至53萬，增幅超2.5倍，myTV SUPER成為帶動熱度的關鍵，亦印證TVB長期布局OTT平台的戰略已迎來收成期。TVB已全面擁抱數碼網絡，將「觀眾互動」納入節目核心設計，多檔王牌節目均設專屬小編團隊，實時響應觀眾留言、帶動chatroom氣氛。除《唱錢》外，《直播靈接觸》以靈異話題結合網友互動引發熱議，電競比賽節目打通線上觀戰與參與環節，其他綜藝、資訊、遊戲節目亦同步強化即時留言、投票、抽獎等機制，讓觀眾隨時參與、隨時互動。

開創電視與觀眾連結

從側田破百萬點擊的音樂震撼，到妥瑞症小朋友的暖心迴響，再到全平台互動數據的爆發式增長，《唱錢》不僅是一檔音樂遊戲節目，更成為TVB數碼轉型的範本。以優質內容為核心，以數碼技術為橋樑，以深度互動為紐帶，TVB正開創電視與觀眾連結的全新模式，邁向互動娛樂新里程。記得TVB初代跟觀眾互動節目，可數到胡章釗的《花王俱樂部》，節目中「要獎金定獎品」、「一隻手任攞」成為家傳戶曉的電視語言，發展到後來《歡樂今宵》打電話給家庭觀眾贏獎品，到後來劇集《古靈精探》讓觀眾投票選擇結局的方式，都是別開生面的創舉，發展到今時今日隨着互聯網發達，觀眾、網民參與度增加，互動已成為電視製作的新趨勢。

