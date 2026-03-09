袁文靜爆神邏輯：陳豪係TVB最犀利嘅醫生 葉蒨文VS羅毓儀「Drama式大對決丨原來視咁的

由林盛斌（Bob）率領2025香港小姐亞軍施宇琪及季軍袁文靜主持的《攻你上大學》，逢周一至周五10點半翡翠台播映，新學期的《攻你上大學》繼續廣邀「城」中藝人玩盡小學、中學、大學3個學術級別的問題，最後勝出藝人，更可贏得獎學金。

《攻你上大學》邀來「女神班」及黎諾懿一同登場。

Sophie與羅毓儀上演了一場「Drama式大對決」。

羅毓儀以反問語氣回答修辭手法題目。

上星期五播出的《攻你上大學》絕對是顏值與智慧的巔峰對決，皆因這集迎來超吸睛的「女神班」！包括龔嘉欣、譚凱琪、葉蒨文、羅毓儀、梁敏巧、李芷晴、何沛珈、鄧凱文及賴彥妤，聯同全場唯一「女校男生」黎諾懿，齊齊換上校服Look登場。這班女神絕非「得個樣」，個個學歷嚇死人，鄧凱文畢業於英國名校諾丁漢大學傳理系、梁敏巧修讀新聞與傳播、何沛珈則是中大護理系畢業的前護士。

何沛珈為中大護理系畢業的前護士。

黎諾懿面對英文題時豪言：「如果唔啱我除衫即走！」

譚凱琪小時候的樣子相當成熟。

女神們一開波已經七嘴八舌，場面混亂得嚟又超級搞笑！講到讀書往事，葉蒨文自爆當年好勤力讀書冇掛住拍拖，之後在回答修辭手法題目時，更與羅毓儀上演了一場「Drama式大對決」，葉蒨文的質問語氣VS羅毓儀的反問語氣，場面勁搞笑。至於全場惟一男丁黎諾懿，在面對英文題時豪言：「我讀好多書㗎，如果唔啱我除衫即走！」除了緊張刺激的答題環節，主持袁文靜亦大放笑彈兼「抽水」！當問到「肥胖人士若想讓自己看起來比較瘦，應選擇穿着以下哪種服裝？」時，袁文靜竟然叫大家留意Bob的衣着：「大家可以諗吓Professor Bob着住咩衫？」，可愛得嚟又一針見血，Bob則搞笑地反問：「點解要留意吓呢？」

譚凱琪童年照曝光

至於今晚播出的一集，當問到中醫題目時，袁文靜竟大拋書包：「應該問陳豪，因為佢係TVB最犀利嘅醫生！」皆因陳豪先後在《俠醫》及《白色強人》飾演過中醫師及醫生，有想法兼合乎邏輯。而每集必睇的片尾彩蛋「真．學生相開心Share」環節繼續有驚喜，原來譚凱琪小時候樣子相當成熟，與現在的凍齡模樣大相逕庭；而鄧凱文細細個已經是孖辮妹，Cutie指數爆燈。