Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

袁文靜爆神邏輯：陳豪係TVB最犀利嘅醫生 葉蒨文VS羅毓儀「Drama式大對決丨原來視咁的

影視圈
更新時間：15:45 2026-03-09 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-09 HKT

由林盛斌（Bob）率領2025香港小姐亞軍施宇琪及季軍袁文靜主持的《攻你上大學》，逢周一至周五10點半翡翠台播映，新學期的《攻你上大學》繼續廣邀「城」中藝人玩盡小學、中學、大學3個學術級別的問題，最後勝出藝人，更可贏得獎學金。

《攻你上大學》邀來「女神班」及黎諾懿一同登場。
《攻你上大學》邀來「女神班」及黎諾懿一同登場。
Sophie與羅毓儀上演了一場「Drama式大對決」。
Sophie與羅毓儀上演了一場「Drama式大對決」。
羅毓儀以反問語氣回答修辭手法題目。
羅毓儀以反問語氣回答修辭手法題目。

上星期五播出的《攻你上大學》絕對是顏值與智慧的巔峰對決，皆因這集迎來超吸睛的「女神班」！包括龔嘉欣、譚凱琪、葉蒨文、羅毓儀、梁敏巧、李芷晴、何沛珈、鄧凱文及賴彥妤，聯同全場唯一「女校男生」黎諾懿，齊齊換上校服Look登場。這班女神絕非「得個樣」，個個學歷嚇死人，鄧凱文畢業於英國名校諾丁漢大學傳理系、梁敏巧修讀新聞與傳播、何沛珈則是中大護理系畢業的前護士。

何沛珈為中大護理系畢業的前護士。
何沛珈為中大護理系畢業的前護士。
黎諾懿面對英文題時豪言：「如果唔啱我除衫即走！」
黎諾懿面對英文題時豪言：「如果唔啱我除衫即走！」
譚凱琪小時候的樣子相當成熟。
譚凱琪小時候的樣子相當成熟。

女神們一開波已經七嘴八舌，場面混亂得嚟又超級搞笑！講到讀書往事，葉蒨文自爆當年好勤力讀書冇掛住拍拖，之後在回答修辭手法題目時，更與羅毓儀上演了一場「Drama式大對決」，葉蒨文的質問語氣VS羅毓儀的反問語氣，場面勁搞笑。至於全場惟一男丁黎諾懿，在面對英文題時豪言：「我讀好多書㗎，如果唔啱我除衫即走！」除了緊張刺激的答題環節，主持袁文靜亦大放笑彈兼「抽水」！當問到「肥胖人士若想讓自己看起來比較瘦，應選擇穿着以下哪種服裝？」時，袁文靜竟然叫大家留意Bob的衣着：「大家可以諗吓Professor Bob着住咩衫？」，可愛得嚟又一針見血，Bob則搞笑地反問：「點解要留意吓呢？」

譚凱琪童年照曝光

至於今晚播出的一集，當問到中醫題目時，袁文靜竟大拋書包：「應該問陳豪，因為佢係TVB最犀利嘅醫生！」皆因陳豪先後在《俠醫》及《白色強人》飾演過中醫師及醫生，有想法兼合乎邏輯。而每集必睇的片尾彩蛋「真．學生相開心Share」環節繼續有驚喜，原來譚凱琪小時候樣子相當成熟，與現在的凍齡模樣大相逕庭；而鄧凱文細細個已經是孖辮妹，Cutie指數爆燈。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
6小時前
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-08 12:59 HKT
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
突發
5小時前
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
即時中國
21小時前
油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡政府派油券紓困
03:05
油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡減油稅、派油券紓困
社會
4小時前
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
23小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
5小時前
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
投資理財
9小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
2026-03-08 06:00 HKT