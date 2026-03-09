前TVB移民男星投訴揀錯老婆？貪圖美色棄當「千萬駙馬」 感嘆被騙婚36年

現年55歲的喬寶寶，於2005年參加TVB節目《殘酷一丁》為人熟悉，之後拍攝劇集《高朋滿座》、《真相》及《衝呀！瘦薪兵團》等，喬寶寶為土生土長印裔香港人，說得一口流利廣東話，自2012年與家人移民蘇格蘭後，一直低調生活，除了弄孫為樂，他亦不時在抖音拍片分享近況，近日他就憶述當年跟香港女友分手，喬媽媽給他做媒人，介紹了三位印度女子給他相睇，喬寶寶更放棄了千萬富婆，揀選了今天的太太，相愛相知36年。

喬寶寶跟港女友分手

喬寶寶舉家移民蘇格蘭後，淡出香港娛樂圈，但仍不時在抖音拍片，近日他就分享自己當年的情史，他在影片中憶述，年輕時曾與一位香港女生拍拖，但這段戀情卻遭到家人的強烈反對。喬寶寶表示當年母親聲淚俱下地說：「如果娶香港女生，她婚後便會搬出去住，媽媽會捨不得你。」最終喬寶寶決定「斬纜」，忍痛與當時的女友分手，結束了這段「被棒打鴛鴦」的戀情。

喬寶寶放棄娶千萬富婆

喬寶寶媽媽之後推介了三位女子給兒子相睇，第一位是來自加拿大的印度美女，更是一位「千萬富婆」，但已育有一子。喬媽媽當時說：「娶了她，就算摔斷腿都不用愁生計。」但年僅18歲的喬寶寶直言不想「買一送一」，因而拒絕。第二位人選則是來自英國的「百萬富婆」，雖然印度傳統是由女方支付禮金，看似條件優厚，但喬寶寶發現對方竟比自己年長十歲！他幽默地表示：「我帶她出門，別人會問這是我老婆還是我媽？我還怕洞房的時候，她會把我當小孩疼。」

喬寶寶被太太照騙36年

喬寶寶最終選了第三位來自印度本土的女生，喬媽媽表示二人門當戶對，而喬寶從照片上看對方樣貌標緻，便答應了婚事。喬寶寶自稱帶了一支牙刷和一套西裝，便飛到印度結婚，在婚禮儀式後，終於見到新娘「廬山真面目」，他當時反應是感嘆80年代，印度的修圖技術竟然如此厲害，雖然喬寶寶拍片拿太太開玩笑，但二人婚後甚為恩愛，育有兩名兒子，生活幸福美滿。

