陳瀅自認桃花旺機場有艷遇 羅毓儀笑男友睇劇中吻戲反應可愛 鍾柔美否認被取代仍有安排工作

影視圈
更新時間：22:15 2026-03-08 HKT
發佈時間：22:15 2026-03-08 HKT

陳瀅、羅毓儀、鍾柔美、馬貫東、李海銅等到旺角出席《臥底嬌娃》宣傳，身為女團成員的陳瀅、羅毓儀與鍾柔美在粉絲應援下唱主題曲現身，又分別與粉絲影合照，不過陳瀅似乎有點跟不上嘴型。問到是否「咪嘴」？陳瀅笑言有唱一點點，不過有點跟不上，本身歌曲也是每人唱一段，提到可轉戰《魔音女團》，她即笑言：「畀次機會！因為我在兩位歌手旁邊唱，都有壓力。」

陳瀅稱緋聞對象Howie沒有同行

談到白色情人節，陳瀅笑言感到桃花旺，除了現場有小粉絲送吻，剛到韓國旅行回港的她，分享機場「艷遇」，「落機時有警察問是否需要幫手，幫我拎了行李，幾Sweet，因為在韓國爆買面膜，所以行李都幾重。（是否查身份證？）有呀！可能係Random check，冇問點解查我。」問此行是否與緋聞對象Howie同行？陳瀅指與女性朋友旅行，暫時沒機會再放假，問在當地認識到Oppa嗎？她笑言沒有，覺得當地人喜歡較後生、20多歲的，自認不是Oppa的口味，可能羅毓儀與鍾柔美才有斬獲，問她轉戰歐美較適合？她即投降表示可問其他人。

羅毓儀約定林俊其再去旅行

而羅毓儀與林俊其蜜運中，她笑言劇中桃花也不錯，現在每晚與男友收看《臥底嬌娃》，日前她與涂毓麟的吻戲也一起收看，問當下男友反應？她笑言：「他大叫、嗌唔好，明明應該緊張的是我，但見到他反應可愛，我也忍不住錫了他幾啖！」問到白色情人節如何過？她表示已約好完成劇集宣傳後再去旅行，笑言情人節送了禮物給男友，希望他白色情人節也有表示，而林俊其曾親手製作戒指送她，但她拒送戒指，會送咕𠱸。

鍾柔美仍未送出螢幕初吻

至於鍾柔美留意到與涂毓麟人工呼吸的場口播出，透露拍攝時好緊張，但是借位拍攝仍未送出螢幕初吻。至於數度回應「講大話」風波，上次更「落閘」拒回應感情事，被網民批對答差，鍾柔美直言表達能力是弱點、會努力學習句子及形容詞。至於傳言公司轉投資源在任暟晴身上，取代鍾柔美，她表示沒聽聞，但與任凱晴也很久不見，她指公司亦有安排工作給她，最近錄了慢歌，希望以新曲風示人。

