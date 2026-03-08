劉威煌直面挑戰 壓力下成長 首度孭重飛演音樂劇 驚到想逃避丨名人雜誌

16年前參加《超級巨聲》入行，當時劉威煌以帶點高傲的姿態闖入樂壇，以致成績比預期落差很大，憶起當時也自覺幼稚。不過，他不會抱着後悔心態，因為時間不會停留。再參加《中年好聲音2》令他更成熟，現在的他知道要認清自己的弱點，並誠實面對。這次在《小男人周記》音樂劇中擔演「梁寬」一角，雖然曾想過逃避，但劉威煌深知這就是挑戰自我的重要一環。撰文：鍾舜英 攝影：羅安強 場地：爆炸戲棚西區劇場

劉威煌接演《小男人周記》，面對臨場演出的壓力曾想過逃避，但亦深知必須勇敢面對挑戰。

劉威煌坦言當年初入行時因自卑變自大，現在成熟了，更懂得面對自己的弱點。

劉威煌指全靠參加《中年好聲音2》，令他的音樂事業再走上另一高峰。

參加《中年好聲音2》令劉威煌的音樂事業再走上另一高峰，令他比之前更為人熟識。但其實過去多年以來，他都自覺在樂壇成績未如理想。回憶起初出道時，他亦自覺有一點點高傲，所以成績與他心目中預期有很大落差，當時覺得只會做歌手份內事，那就只需要唱歌，其他的事都不理會，只覺得最重要是對自己的演出負責任，現在回看也覺得自己當時有點幼稚，「真心地說，若可以讓我重頭來過，我不會像過往那樣。但也不會用上『後悔』這個詞，因為時間一直往前行，不可回頭。之前的一切都是給予我一個經歷，要學習看透，可是我現在也未能看透，我仍有很多新事物要學習。其實我以前真的不夠自信，就是因為沒有自信便變成自大，要令自己強大便裝腔作勢，大家就不喜歡我。現在要認清自己一些弱點，不可以逃避不面對，要做到對自己誠實，面對弱點才能想辦法去衝破。」

劉威煌這幾年可說是越做越開心，無論在唱歌和做人處事上都有進步。

劉威煌認為去年過得開心兼充實，又有一班《中年好聲音》戰友的鼓勵和支持。

成長重生 越做越開心

在想通了以後，劉威煌這幾年可說是越做越開心，無論在唱歌和做人處事上都有進步，亦在過程中學習到很多。令他感到最開心的，就是現在被越來越多人接受，對他固有的壞1印象也放下了，同時他亦認識到很多志同道合朋友：「個人成績對我來說，可能是nothing！仲可能會有人問：『你是哪位呀？』但現在很多事上，都可說是對自己有交代，我會繼續努力。」

走完了2025一整年，劉威煌給自己全年成績80分，只因他過得開心又充實，與《中年好聲音》的戰友們不時互相鼓勵和支持，大家見面多了也更明白彼此的想法。他個人方面則有很多小突破，過去一年他多了不少唱歌以外的機會，例如這次接下《小男人周記》音樂劇，扮演主角「梁寬」，對他而言實在是一項大挑戰。

劉威煌給自己全年成績80分，只因他過得開心又充實。

這次接下《小男人周記》音樂劇，扮演主角「梁寬」，對他而言實在是一項大挑戰。

劉威煌指出不能單靠造型說服觀眾，要從內到外讓觀眾信服你是「小男人」。

劉威煌指旦哥版「梁寬」實在太深入民心，要演此角色壓力可不少。

演「梁寬」壓力超大

接下這次演出，劉威煌坦言自覺壓力很大！由於由「旦哥」鄭丹瑞扮演的「梁寬」深入民心，其小男人形象簡直已在觀眾心目中根深蒂固。若單從外貌上要人信服劉威煌是「梁寬」、是小男人，就實在有一定難度。他也會質疑自己演繹出來是否神似、究竟自己做不做到那感覺出來。加上這套音樂劇除了他之外，還有譚永浩和Frankie（陳瑞輝）輪流演出同一角色，難免會怕被人拿來比較。幸而這次導演陳恩碩覺得他能勝任，讓劉威煌感到人家肯給予機會，自己若然不把握機會就很可惜。

劉威煌坦言這次扮演「梁寬」，讓他有一種猶如坐過山車的感覺，真的有點迷惘。他透露這個演出實在有太多東西要記，真的很誇張，有很重的工作量：要演繹、要記台詞、記歌詞、唱歌、又要跳舞，還要做到與每一位演員間的默契。在台上講兩句說話便要唱，又不可以出錯，還要用感情表達台詞，壓力大到在排練時令他一度很想逃避，感覺自己有一點點不適，便說要改天綵排，「真的出現過負面情緒，最後劇組逼我公演第一場，當時只得兩條路俾我揀：一條就是頂硬上演出，另一條就是放棄，他們這做法真的能令我有所成長。」

他曾在思考究竟怎樣才能讓大家看清楚角色的心路歷程？

旦哥要求他用自己的感覺去演繹。

在台上載歌載舞，既要記歌詞，又要記對白，難度的確頗高。

劉威煌指頭場道具曾出現問題，但自己成功救場又覺得好好玩。

執生救場 勁有滿足感

其實劉威煌最希望能呈現出小男人的內心世界，究竟怎樣才能讓大家看清楚角色的心路歷程？他因此亦有事前向旦哥求教，旦哥勸導他說：「鄭丹瑞不代表小男人，你也無需一定要變成2號。」旦哥要求他用自己的感覺去演繹，因為台詞已經賦予角色有小男人的性情特質，加上劇組在造型上花上一定心思，令劉威煌的大男人感覺驟降，因此他可以放心去盡情演繹。

參演此劇，劉威煌並不着重在酬勞之上，他覺得能順利地完成一場演出的滿足感實在很大，不能用錢來衡量，這是他接演的考量之一。而且今次是一個很好的學習機會，他之前未試過孭重飛演出，覺得今次能在壓力下成長，對自己一定有幫助。他憶述演出頭場時，道具出現問題動彈不得，但在台上又不可以叫停，因為舞台上當時自己就是「梁寬」，唯有用這角度去救舞台，這種救場感真的很好玩：「所以完成第一場演出，滿足感特別大。」

劉威煌指台詞和造型幫他不少，令他能暫時放下大男人的感覺，演活劇中的小男人。

能夠得到原創人旦哥和導演陳恩碩的賞識，劉威煌自覺榮幸。

坦言想長做長有

《小男人周記》音樂劇是以長壽劇形式進行，問到完成首輪演出後會否再演下去？劉威煌覺得花了那麼多時間排練，若只做一場真的有點不甘心，這實在不太合乎成本效益，他坦言：「對我來說做到的話，希望可以繼續做下去，因為不想浪費。現在我的首要目標就是要做好小男人角色，要讓觀眾入場看我演出時也有小男人這感覺。」



