Kakit追逐演藝夢 甘做「擦鞋仔」 有了夢想 鹹魚也能翻生丨名人雜誌

《全民造星V》20強止步的鄧家杰（Kakit）憑着折骨舞功及爆肌Body，獲網民關注，Kakit曾自嘲是「廢青」、「一條沒有夢想的鹹魚」，直至2023年參加《造星V》後，改變了他的人生，曾先後參與《Di-Dar》、《偷偷記得》等舞台劇。今年3月，他將首次擔正舞台劇《鹹魚肉餅豬仔包》的男主角，劇中他飾演「Fish」⼀角，並帶領一班年青人踏上舞台，Kakit笑言這角色根本是他的人生寫照，演活「鹹魚翻生」，並自爆為追夢曾窮得連十元八塊的車費也肉赤，雪櫃放存10日的肉餅照食，為生計更去見工做「擦鞋仔」。撰文: 娛樂組 攝影：朱偉彥 場地：Be plus (Kai Tak) 髮型：@i.a_salon @sans__c

鄧家杰自嘲以前像「一條沒有夢想的鹹魚」，但參加《全民造星V》後，令他體驗到表演才是其真正夢想。

Kakit自爆為追夢曾窮得連十元八塊的車費也肉赤。

Kakit為首次擔正演出的舞台劇《鹹魚肉餅豬仔包》，一早已積極排練。

COLLAR前成員So Ching為慈善義務演出《鹹魚肉餅豬仔包》，與Kakit在舞台上合作。

Kakit與《鹹魚肉餅豬仔包》的導演亦師亦友，同時亦是他接觸藝術的啟蒙老師，今次對方邀請擔任舞台劇男主角，他直言飾演Fish這個角色簡直是他人生的寫照：「根本係對照住，在追夢過程會遇到好多阻滯，但Fish依然會選擇放手一搏，勇敢去面對，其實和我本身個人都好相似。」他更坦言在排練過程中非常感觸。

Kakit當年毅然放下演藝學院的學業，全心投入《造星V》。

對於首次擔正做舞台劇男主角，Kakit既興奮又緊張。

Kakit今次與一班來自不同背景的年輕人同台演出，一起宣傳「共融」意識。

宣傳「共融」

這部舞台劇由德和慈善基金主辦，加入了20首原創歌曲， 更請來著名編舞家楊春江老師負責編舞，同台的演員除了有Ben Sir（歐陽偉豪），還有一班就讀中一至大學、來自不同背景的年輕人，希望結合在一起宣傳「共融」意識。Kakit直言今次將「共融」發揮到極致：「所謂共融，即分了三種人：更生人士、青少年和殘疾人士，而怎樣將這三種人加埋一齊做出一個好作品，甚至影響到觀眾，我一路排戲，一路覺得好有chemistry，我好有信心可以表達到這個message。」Kakit自入行後，星途並非一帆風順，但回望過去，他直言：「每一次諗返起曾經的谷底，其實都唔係，谷底是一山還有一山低，每次以為已經去到最大的谷底，其實總會有好多不同的事會發生，每次回望返其實都只不過是家常便飯。世上還有好多好痛苦的事情去打沉你，要你去面對。」Kakit更提到去年一次歐洲獨旅，改變了他的人生價值觀，認為世界遼闊，其實還有很多美好的事，並藉此提醒自己，即使有多困難，亦要繼續前行。

Kakit表示自我質疑是成長的一個必經階段。

Kakit表示現階段覺得名利成就完全會框住自己的創造思想。

Kakit指當拋開晒、唔理任何嘢，做獨特的自己，別人就會看見你。

參加完《造星V》之後，Kakit頓失明星光環，他坦言那落差令他很失落。

刻骨銘心的除夕

為了全心投入《造星V》，Kakit當年毅然放下演藝學院的學業，把自己的人生推向一條未知卻充滿可能的道路，在螢光幕下Kakit頓時成為不少人的焦點，可惜這個明星光環在半年後已經火速打回原形，一切回歸平靜，「這個落差確實帶來很大的空虛和失落，覺得自己是否還未夠好？好多自我質疑，但我會覺得這是我成長一個必經階段。現階段我已經覺得名利成就完全會框住自己的創造思想，當你拋開晒、唔理任何嘢，去做獨特的自己，別人就會看見你。」Kakit又提起一個刻骨銘心的除夕經歷，2023年除夕，他與Jeffrey（魏浚笙）、炎明熹等紅星同台在沙田大會堂舞台上表演，受到千人歡呼，當時感覺「飄飄然」的。但僅僅一年後，2024年的除夕，在同一地點，舞台上已是另一批表演者，而Kakit當晚卻獨自坐在場外的百步梯，即使沒有戴口罩亦沒有人認出，冷風裏他百般滋味，從千人矚目的高點，到孤身一人的低谷，當中的落差刻骨銘心！

Kakit表示現階段覺得名利成就完全會框住自己的創造思想。

這次在《鹹魚肉餅豬仔包》中，Kakit與Ben Sir有機會結台緣。

為追求演藝夢想，Kakit要打很多份工維持生計，便利店、送外賣、擦鞋都做過。

為理想慳得就慳

在舞台燈光照耀背後，Kakit為了維持生計，亦有不為人知的一面。入行前後，他都經歷過「無工開」，意味着生活都要精打細算，曾經做過多份兼職，包括便利店、送外賣，甚至試過幫人擦鞋，雙手沾滿鞋油卻依然堅持夢想：「因為我真係鍾意舞蹈藝術表演，相對冇咁多表演工作的時候，我就會去進修。入這一行並非為搵錢，錢幾難搵啫，真係返part-time都可以搵到，錢從來都是在這個世界上最容易得到的，看你個人是只想過簡樸舒適生活，定係想要大富大貴。」他自爆入行後曾打工做過「擦鞋仔」：「除了因為時薪高，三位數字一個鐘，可以維持到一段時間的生計。同時，我覺得擦鞋都幾好，一路擦，一路可以放空不用腦，將一對鞋『㨘到蠟蠟靚』，仲好治癒，我幾enjoy這個擦鞋過程，感覺好活在當下。」除了不停做兼職，Kakit亦非常慳儉，他指連出街搭車都要計住最平路線，甚至選擇行路，試過為慳錢，屋企雪櫃擺放了10日的肉餅都照食，實行「慳得就慳」！

身形是演員自我修養

Kakit向來對自己的身形管理非常苛刻，他直言這是演員的自我修養，「尤其今次做男主角，我要在台上呈現最好的一切俾大家睇，當我想到這一方面，就沒想太多，先是一日10隻雞蛋，要乾淨的蛋白質，要低卡路里。無論飲食或者運動方面，在這幾個月內都有好規律地監管住。」問到來年計劃，雖然Kakit表示完成舞台劇後未有打算，但他依然抱住樂觀的心態表示：「見步行步，或者離開香港一段時間，我覺得人生就是要充滿未知之數才最好玩刺激。」