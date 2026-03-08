Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃宗澤一個原因唔敢帶媽咪跟周潤發跑步 翻睇舊相憶亡父

影視圈
更新時間：19:45 2026-03-08 HKT
發佈時間：19:45 2026-03-08 HKT

黃宗澤（8日）出席健康減重活動，稱以前追求鋼條型身形，只看磅數，後來健身教練告訴他其實是要看「整體數據」。黃宗澤指現在身形還好，若要他像張繼聰在電影《金童》中除衫做拳手，稱要看有幾多片酬，「以前試過除衫拍廣告，事前操Fit準備了幾個月，男人除衫難過女人除，女人做少少運動、節食就可以，男人要操幾個月，如果要似阿聰做拳手有說服力，就要更長時間。」

黃宗澤媽咪好為食

黃宗澤在活動上提到，希望媽咪都試試該產品，苦笑形容媽咪「為食」不能忍口，「老人家三高好勁，佢又怕搵醫生問意見，同時又信偏方調理，就算偏方有用，佢把口唔收都無用！媽咪均衡飲食，最弊係食量大，畀佢激死！（你煮少啲好嘢畀佢食）我煮先安全，我低鹽低糖，佢冇得嫌，嫌就唔畀家用！但係媽咪朋友多，成日周圍去食好西。」

同周潤發合照當雙糧

黃宗澤早前與周潤發、苗僑偉食開年飯，笑指新年見到發哥一定發，透露是周潤發叫苗僑偉約大家食飯，「話想見吓我同阿佘（佘詩曼）！」並指周潤飯在席間分享了演戲、飲食和健康心得，「發哥真係好值得學習，會留意我哋最近做過乜嘢，好親民。餐飯喺我餐廳食，我班員工一見到發哥就雙眼發光！本來唔想影響佢嘅，發哥真係好好，同員工逐一自拍，有發哥張相應該唔使出雙糧！」

黃宗澤腳趾有戲

提到周潤發經常跑，問到可會叫媽咪跟跑？他即表示︰「媽咪肯跑就最好，最怕佢叫三姑六婆一齊跑，跑步變追星就唔好。」另外，黃宗澤日前在社交平台分享與婆婆的童年照，網民大讚造型超潮又識擺甫士，他稱到大舅父家中拜年，翻看相簿發現有許多珍貴照片，笑言看到該相片時也很驚訝，「想知邊個幫我搞造型！」提議他找一套類似衣服再拍一張成年照作對比，他笑說：「好提議，朋友睇到張相都話我連腳趾都咁用力，好有戲。我喺單親家庭長大，舊相中仲睇到一張細個時，爸爸媽媽抱住我嘅相片，嗰一刻真係好『滾動』。」

