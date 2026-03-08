東張西望｜廖倬竩低胸短裙極養眼：好搏上下都出擊  出鏡表情多多可愛扁嘴成熱話

TVB節目《東張西望》近日報道一宗因拔罐而引發的19萬港元索償糾紛，事主羅女士與拔罐師傅陳女士各執一詞，在節目安排下當面對質，場面激烈，真相撲朔迷離。然而，許多網民的焦點卻意外地落在了當日的主持、「東張女神」廖倬竩（Ivy）身上，她憑著驚人顏值和火辣身材，以及在混亂中流露的可愛表情，成功搶鏡，成為全城熱話。

《東張》報道拔罐變「碰瓷」？

事件源於羅女士光顧陳女士的拔罐服務後，聲稱被診斷出患上三叉神經痛，苦不堪言，遂透過律師信索償逾19萬。羅女士強調自己並非「碰瓷黨」，只想討回清白和要求對方公開道歉，並展示陳女士曾發出的道歉訊息作證。

三女士於廖倬竩面前激烈交鋒

然而，陳女士堅稱對方因投資失利而設局屈錢，所謂的道歉只為應付對方疲勞轟炸，更反駁對方指控，表示自己並無犯錯，拒絕道歉。雙方共同朋友阿麗亦現身調解，卻令場面更加混亂。三方在主持廖倬竩面前激烈交鋒，但因夾雜鄉音且情緒激動，令案情更顯複雜。

網民錯重點大讚廖倬竩

就在案情膠著之際，網民的討論焦點卻悄悄轉移。當日負責採訪的廖倬竩，以一身亮麗造型驚艷全場。從圖片可見，她身穿一件白色緊身低胸針織上衣，配襯同色系的純白短裙，完美突顯其豐滿驕人的上圍和一雙白滑修長的美腿，盡顯誘惑魅力。

廖倬竩戰鬥格出鏡

其性感火辣的「戰鬥格」打扮，令不少網民為之瘋狂，紛紛留言大讚：「今日珠女好博，上下都出擊」、「緊身白裙大髀」、「交叉腳企，對腳勁長勁正」，更有網民將她封為「世一」，直言「今日個look好完美！」，認為她的女神風采完全蓋過了事件本身。

廖倬竩可愛表情成亮點

除了惹火造型，廖倬竩在採訪期間的微表情也成為網民的「福利」。由於受訪者情緒激動且口音濃重，對質場面一度混亂，廖倬竩在努力理解對話內容時，多次不經意流露出困惑又無奈的神情。其中，她一個扁嘴的瞬間被鏡頭捕捉下來，配上她無辜的大眼睛，被網民形容為「極度可愛」、「簡直引死人」，認為她在混亂場面中流露的真實反應，比精心計算的鏡頭更具魅力。這場「拔罐羅生門」最終未有定論，但主持廖倬竩卻憑藉其出眾外型和可愛神態，意外成為了當晚的最大贏家。

