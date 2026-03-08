英文急口令爆hit！王嘉爾險卡關明星賽 Mirror某子狂ng萌翻 立即投票拎奬品！

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：19:00 2026-03-08 HKT
發佈時間：19:00 2026-03-08 HKT

相信最近唔少人睇IG，都發現好多明星玩英文急口令！吖，原來唔少明星英文都好好㗎！而個英文急口令大挑戰，係由香港歷史最悠久嘅英文報紙The Standard打造嘅全新平台Tiger Circle發起。

平台一出，首個重頭活動「Tiger Circle急口令大挑戰」即掀熱潮！活動邀請明星名人、大學生及中學生三大圈子參與10秒極限英文急口令比拼，既刺激又爆笑。率先登場嘅Jackson Wang順利過關，展現國際巨星風範；Mirror成員Ian Chan則最被fans瘋傳——佢起初被急口令難倒，連聲「sorry」幾次超級cute，笑位爆燈，但最後成功征服，全網直呼「Ian講英文好好聽啊」！活動持續發酵，陸續有更多明星加入戰團，最新登場挑戰成功嘅有Mirror小學霸Edan，投票榜開始內訌啦。而粉絲已開始討論，大家最期待嗰位明星都挑戰英文急口令嘅畫面，幾時會出現呢？

除咗睇明星名人，今次參加嘅學生水準都非常高，展現年輕一代的無限潛力。平台更設有「Tiger Circle龍虎榜」，俾大家票選最喜愛嘅挑戰者。

活動獎賞仲人人有份添！投票後完成Bonus Game就可以獲得譚仔三哥米線 / 譚仔雲南米線$50現金券，仲有機會獲取豐富獎賞，包括：

1.OGAWA x Line Friends按摩梳化（價值$6,980）
2.GURIGURI手繪簽名作品 by Hidy
3.OGAWA龜仔按摩器（價值$399）

立即追蹤IG @tigercircle.hk觀看精彩挑戰片段，為你心中最具「Tiger Energy」嘅挑戰者投下神聖一票！

投票拎獎賞：https://bit.ly/TigerCircle-TongueTwister
人人有份，Bonus Game送$50現金券：https://bit.ly/TongueTwister-BonusGame
（受條款及細則約束）

