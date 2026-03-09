Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

51歲「御用惡人」再婚一年晒萌爆B女近照 曾因政見失婚 加國回流北上搵出路

影視圈
更新時間：11:00 2026-03-09 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-09 HKT

51歲前TVB「御用惡人」之稱的何俊軒曾淡出幕前，與當時的太太移居加拿大生活，最終卻因政見於2019年離婚。何俊軒回流後轉戰內地，事業發展不俗外，更在去年與圈外人陳敏靜再婚，同年誕下一女，組成三口之家。

何俊軒湊女買餸

何俊軒最近在抖音分享家庭生活，見到他父兼母職照顧囡囡，意外曝光BB女的正面樣，BB只有九個月大，樣子十分精靈，眉宇間似爸爸何俊軒，難怪何俊軒與囡囡親近，更不介意獨自湊女外出行超市買餸。

相關閱讀：前TVB男星何俊軒再婚內地辦婚宴群星祝賀 老婆樣貌首曝光 移加疑因政見離婚回流覓第二春

何俊軒早前慶祝生日時，曾分享與女兒的合照，當時囡囡眼仔睩睩，對世界充滿好奇。何俊軒留言：「這輩子最棒的生日禮物就是有你。心都融化系列：祝我個女的爸爸生日快樂！」

何俊軒轉賺人民幣

何俊軒於2001年加入TVB，直到2017年離巢，多年來因常演惡人、警察形象深入民心，代表作有《EU超時任務》、《城寨英雄》及《踩過界》等。何俊軒近年在內地積極參與探店、直播帶貨、登台等，又開餐廳，努力吸金。

相關閱讀：前TVB「御用警察」50歲榮升爸爸：為個女乜都肯做 3月再婚一問題同前妻分開

