《夜王》港澳票房累積超過8600萬 鄭秀文暗示將於啟德開騷：可以儲定錢 吳煒倫邀劉青雲拍女子監獄被女圍

更新時間：18:45 2026-03-08 HKT
導演吳煒倫、鄭秀文、何啟華、李芯駖、林熙彤和趙君瑜等今日（8日）到戲院為賀歲片《夜王》謝票，鄭秀文事前更為眾人點「V姐癦」，何啟華搞笑自己除有「V姐辮」，「V姐癦」更有發達毛，逗得鄭秀文非常開心。

粉絲以V姐造型到場

《夜王》的港澳票房至今已累積超過8600萬，正好鄭秀文演的V姐在戲中需要8000萬買下「東日夜總會」，電影公司特意在謝票場舉行簽支票儀式，慶祝V姐榮升東日老闆娘，到來支持的粉絲響應電影公司呼籲以V姐造型到場，並選出3位最特別的V姐，有粉絲大呼是四姐妹，鄭秀文聞言即表示不知是開心還是傷心，但大讚他們很有誠意，尤其其中一位男粉絲更是特別從重慶來到。期間有粉絲叫鄭秀文在啟德開演唱會，她聽到即O嘴，說自己無給任何是或不是的表情，又叫大家留意，場面好笑。

鄭秀文想做喪屍周圍跑

導演吳煒倫早前在直播中表示想原班人馬拍喪屍片，但是否成事仍未知，講到劉青雲在「第32屆電影評論學會大獎頒獎典禮」上表示想做「歡哥」，一嘗被女圍的滋味，吳煒倫即有新想法，「咁拍女子監獄，睇佢點混入去，或者他做太平紳士，探監時被女囚犯挾持，他就可以留耐些，喪屍元素都可加入。」講到鄭秀文到時可演獄長？她即耍擰頭笑謂不要再做管理層很辛苦，下次要做基層，做喪屍周圍跑周圍咬很好玩。問到是否將於啟德開演唱會？她笑謂只是粉絲講，她沒有回應，指大家可多留意，暗示很快，叫大家不要心急，但可儲定錢，現在先多看幾次《夜王》。

吳煒倫回應楊偲泳戲份被刪

一眾演員早前與蘇民峰做直播宣傳，李芯駖被蘇師傅指將行大運，她笑言已通知朋友要跟蘇師傅的方法去做，但自己暫未有時間準備，何啟華被指點這兩年是高峰最後，之後就行平穩運，他笑言這兩年會爭取定型，希望未來2、30年能瞓住賺錢。另外，楊偲泳的戲份被刪惹網民抱不平，她日前在電台節目上回應指不想件事再發酵，覺得對導演不公平，為他感到辛苦，吳煒倫對此笑說：「cut不cut都辛苦，剪片是最辛苦的工作，不只楊偲泳，在座幾位都有被剪，因為片長關係好多都唔留得。」又笑指楊偲泳可榮升東日愛心大使，問到可會推出加長版再谷宣傳？吳煒倫表示要問老闆，希望他快點有決定。

