BLACKPINK Lisa被質疑享明星特權？ 赴日見小獼猴Panchi疑獲動物園特意清場惹爭議

韓國天團 BLACKPINK 成員 Lisa 風靡全球，但原來她也有自己的偶像！這位讓 Lisa 秒變小粉絲的，竟是近來爆紅的日本市川市動植物園的超人氣小獼猴「Panchi」。Lisa 日前趁著日本活動空檔，特地到動物園朝聖，更在IG分享多張照片，只見她開心舉著與 Panchi 同款的猩猩玩偶應援，流露出滿滿的愛意。Lisa的溫馨舉動融化不少粉絲，但照片背景卻意外引發「明星特權」的爭議。

Lisa探訪Panchi獲特別清場？

有眼利的網民指出，Lisa 到訪當天，身旁完全沒有其他遊客，與平日探望 Panchi 時人山人海、大排長龍的景象形成強烈對比。更有網民指控稱，以往 Panchi 身邊總有其他獼猴，但當天牠卻是獨個兒玩耍。種種跡象讓網民質疑動物園是否為了 Lisa 而「特別清場」，讓她可以不受打擾地與 Panchi 進行一對一的互動，享有超級巨星般的特殊待遇。

Lisa身旁零遊客被指享明星特權

這隻讓 BLACKPINK Lisa 也要專程探訪的小獼猴 Panchi，本身就是個「網絡紅人」。Panchi 在去年7月出生，但一出生就面臨被母親棄養的悲慘命運。幸好在保育員的悉心照料下，Panchi 不但健康長大，園方更提供了一隻紅毛猩猩玩偶，充當牠的媽媽和玩伴。Panchi 無論吃飯、玩耍還是睡覺，都與這隻猩猩公仔形影不離的可愛模樣，融化了無數網民的心，也讓牠在網絡上一夕爆紅，吸引大量遊客慕名而來。

為了讓 Panchi 回歸正常生態，動物園近日開始安排牠融入猴群社會。過程中一度傳出 Panchi 被其他母猴攻擊的消息，引發粉絲的擔憂。但保育員隨即出面解釋，這是 Panchi 學習猴群階級與互動規則的必經之路。而後續也有遊客拍到，Panchi 獲得了其他成年獼猴的特別照顧，甚至幫牠整理毛髮、抓跳蚤，顯示牠正逐漸被猴群接納。雖然 Lisa 帶了新的猩猩玩偶來探望，但觀察可見，當 Panchi 和同類玩耍時，已不再依賴玩偶，象徵著牠正成功展開全新的「猴」生。

