黃樹棠兒子黃榮璋求婚成功情定KOL女友 入行做配音員 常伴姑姐黃文慧好孝順

黃文慧胞兄、已故男星黃樹棠於2021年因肺癌病逝，終年77歲。黃樹棠的兒子黃榮璋亦在圈中發展，是一名配音員。黃榮璋今日（8日）公布喜訊，透露向KOL女友Emily求婚成功，準備展開人生新一頁！

黃榮璋下跪向KOL女友求婚

黃榮璋與未婚妻Emily分別在各自的IG限時動態上公布喜訊。從照片可見，黃榮璋為求婚下足心思，現場以大量粉色和白色氣球佈置，身後更有「MARRY ME」字樣的氣球，氣氛非常浪漫。相中，黃榮璋單膝下跪，向手捧鮮花的女友獻上鑽戒，而Emily則一臉幸福。黃榮璋分享了女友戴上鑽戒、兩人手牽手的照片，並簡單寫下「She say yes!」，而Emily則轉發並甜蜜回應：「終於等到你向我下跪呢日，我都等左好耐！」

從另一張照片的配字可見，Emily似乎對婚事期待已久，她寫道：「終於唔使俾人再問幾時結婚」，看來早已準備好成為黃太太。

黃榮璋入行做配音員

黃榮璋繼承了父親的演藝細胞，是一名自由身粵語配音員，同時也是製作公司CEO及導演。其未婚妻Emily Yeung則是一名KOL，熱衷於分享旅遊、飲食資訊。

黃榮璋的父親黃樹棠為香港資深演員，在1979年主演徐克執導的電影《蝶變》而走紅，其後在亞洲電視劇集《我和殭屍有個約會》中飾演「求叔」何應求一角，形象深入民心。他的妹妹，即黃榮璋的姑姐，是同為資深演員的黃文慧。由黃榮璋分享的日常照可見，他時常陪黃文慧外出嘆美食，非常孝順。黃樹棠於2021年4月因肺癌不幸病逝，如今兒子覓得幸福，相信在天之靈也會感到欣慰。

