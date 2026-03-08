Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Giselle@aespa體力透支或再缺席今晚澳門騷 歌迷炮轟SM娛樂草菅人命

影視圈
更新時間：16:45 2026-03-08 HKT
發佈時間：16:45 2026-03-08 HKT

人氣韓團aespa昨晚及今晚在澳門舉行《2025-26 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE》巡唱，不過，主辦方於昨天下午發聲明指日韓混血成員Giselle因行程問題，不參加綵排環節，更在開騷前不久，再發聲明表示：「Giselle在完成行程後已安全抵達澳門，並一直為今天演出做準備。然而，在綜合考慮藝人當前的身體狀況以及需要充分休息的情況後，SM事務所決定以藝人的健康與安全為優先，宣布Giselle不參加今天（3月7日）的演出，並由其餘三位成員繼續進行。」

中日關係惡化有關？

Giselle於6日結束巴黎時裝周行程後抵達澳門，並積極準備7日演唱會，但SM娛樂在演出當日發布公告，稱考慮其身體狀況與休息需求，決定Giselle不參與昨日的演出，暫未知她會否亮相今晚的演出。昨晚aespa未能齊腳開騷，惹起fans不滿，炮轟SM娛樂安排極度有問題，在明知藝人行程緊密下，導致藝人身體透支，要求公司改善海外行程及管理；亦有網民指Giselle未能演出與中日關係惡化有關。另外，今年2月，韓團RIIZE日籍成員將太郎（SHOTARO）因「不可預見突發情況」缺席澳門演唱會及簽名會，將太郎當時已身處澳門，他只能在觀眾席欣賞隊友演出。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
8小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
11小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
00:53
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
2026-03-07 17:00 HKT
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
9小時前
5大長者運動健身優惠！康文署免費興趣班/伸展瑜伽/24小時Gym Room
5大長者運動健身優惠！康文署免費興趣班/伸展瑜伽/24小時Gym Room
生活百科
2026-03-07 10:00 HKT
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
影視圈
5小時前
啟思幼稚園幼兒園創辦人 陸趙鈞鴻逝世 享年98歲 (資料圖片)
陸趙鈞鴻逝世 香港幼教先驅 創辦啟思幼稚園
教育新聞
3小時前
前TVB老戲骨北上開工遇臨記待遇 坐路邊捱飯盒連枱都冇：有工作，心裡就踏實很多了
前TVB老戲骨北上開工遇臨記待遇 坐路邊捱飯盒連枱都冇：有工作，心裡就踏實很多了
影視圈
20小時前