Giselle@aespa體力透支或再缺席今晚澳門騷 歌迷炮轟SM娛樂草菅人命

人氣韓團aespa昨晚及今晚在澳門舉行《2025-26 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE》巡唱，不過，主辦方於昨天下午發聲明指日韓混血成員Giselle因行程問題，不參加綵排環節，更在開騷前不久，再發聲明表示：「Giselle在完成行程後已安全抵達澳門，並一直為今天演出做準備。然而，在綜合考慮藝人當前的身體狀況以及需要充分休息的情況後，SM事務所決定以藝人的健康與安全為優先，宣布Giselle不參加今天（3月7日）的演出，並由其餘三位成員繼續進行。」

中日關係惡化有關？

Giselle於6日結束巴黎時裝周行程後抵達澳門，並積極準備7日演唱會，但SM娛樂在演出當日發布公告，稱考慮其身體狀況與休息需求，決定Giselle不參與昨日的演出，暫未知她會否亮相今晚的演出。昨晚aespa未能齊腳開騷，惹起fans不滿，炮轟SM娛樂安排極度有問題，在明知藝人行程緊密下，導致藝人身體透支，要求公司改善海外行程及管理；亦有網民指Giselle未能演出與中日關係惡化有關。另外，今年2月，韓團RIIZE日籍成員將太郎（SHOTARO）因「不可預見突發情況」缺席澳門演唱會及簽名會，將太郎當時已身處澳門，他只能在觀眾席欣賞隊友演出。