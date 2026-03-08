前TVB主播蔡雪瑩為老公奢華慶生 嫁政界猛人兒子榮升豪門少奶 住獨立屋生活富泰

前TVB新聞主播蔡雪瑩（Snowy）離巢後轉任公關已超過10年，2016年雙喜臨門，與全國政協朱銘泉兒子、上市公司太子爺朱威霖（William）結婚，更火速三年抱兩誕下一對仔女，升呢做豪門少奶。蔡雪瑩早前度過39歲生日後，近日為老公慶祝牛一，甜蜜生活羡煞旁人。

蔡雪瑩揀精靈花園主題

蔡雪瑩日前在IG分享夫妻合照，見到二人身處的地點相當夢幻，蔡雪瑩公開的酒店房間，如置身在童話故事中，房內見到有巨型粉紅色南瓜車組合床，又有兒童滑梯、房間等，打造出精靈花園主題，據指這間位於港島區五星級酒店的主題套房，一晚索價約5萬元。

蔡雪瑩除與老公合照外，又與囡囡分開坐在粉紅色南瓜車組合床打卡，又有一家四口的合照晒幸福。蔡雪瑩留言：「生日快樂，我的丈夫、我的長子、我的摯友，我生命中最重要的人。能與你攜手變老，是我莫大的福氣。讓我們一起創造更多美好的家庭回憶。愛你」。

蔡雪瑩生活寫意

畢業於香港浸會大學傳理系的蔡雪瑩，去年與老公提早慶祝結婚10年，雖然成為富貴人妻，仍未放棄事業，間中接拍廣告、又有接司儀工作，曾試過參與電視節目、電影。蔡雪瑩去年曾分享賀年相，更意外曝光其九龍塘獨立屋的泳池，可見生活富泰寫意。

