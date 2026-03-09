梁非同化身「現代梁紅玉」 擔起粵劇傳承重任 新貴花旦做班主 盼為行業注新血｜名人雜誌

粵劇界新貴花旦梁非同去年受伯樂彭美施（施姐）鼓勵成立「非同劇團」，希望以年輕演員之姿帶動更多年輕觀眾支持本土粵劇，並承擔傳承之責。劇團以新編粵劇《安國紅玉》作頭炮，非同盼像這位南宋時期傳奇女英雄梁紅玉般，領導劇團開創佳局，為粵劇界出一分力。文：霍淇 圖：羅安強

梁非同希望像女英雄梁紅玉般，領導劇團開創佳局。

梁非同成立「非同劇團」，冀以清新風格演繹戲曲，亦希望創作更多煥然一新的劇目。由演員跳出舒適圈變身做劇團班主，需要學習製作和埋班及選劇目等事情，非同坦言最初也有懷疑及卻步，自己是否能做到這些事情，幸沿途得到施姐的支持，也有貴人幫助申請牌照，「我埋班的時候也都有很多的演員願意加入，亦有擊樂領導高潤權先生、音樂領導彭錦信先生、武術指導韓燕明老師，他們都是一直看著我成長的前輩，也很願意落手參與我劇團的演出。」

多個身份 多份壓力

多了一個身份，非同亦多一份壓力，她指所有事情也在學習中，而頭炮《安國紅玉》劇本就邀請年青編劇杜詠心去寫，而她也是執行導演，因大家差不多年紀，可以互相交流和聽取意見，更有自由度去構思劇本，「我們很希望每一個年代的粵劇或任何藝術媒體都能夠反映當代那些人的一些思維、審美觀和那種對以前故事的另一個切入點。其實我覺得每個年代的人都不斷變，很希望非同劇團是以我們這一代的人去想以前的事情，譬如《安國紅玉》講的是梁紅玉的故事，這個女將軍是一個很有謀略、前瞻性很強的一個女生，能夠輔助丈夫，在一個亂世當中也都可以謹守己心。」她指現在自己就像梁紅玉指揮軍隊般，希望能夠領導劇團作為一個好開始，亦期望日後可以為粵劇界出一份力。

梁非同以年輕演員之姿擔起傳承重任，為粵劇界出一分力。

升呢做班主要學習製作和埋班、選劇目等事項，梁非同坦言初時都卻步。

開創劇團新局

由非同與王志良及莫敏華等主演的《安國紅玉》於3月6至8日在高山新翼劇場演出，將首演選址在高山，非同坦言是情意結，皆因她在學生時期是首批在該場地「踩台板」試場的演員；從學生、配角到如今主角與班主，這場地見證了她的成長，在此開啟劇團首演亦覺得是緣分。

成為班主後，非同希望能保持初心，希望完成每場演出後觀眾能帶著不同的感受離開。而作為年輕演員的她也希望能帶動更多年輕人支持本土粵劇。「有幸在這個世代裡面成為其中一份子，可以從事一個這麼有誠意的藝術範疇時，我覺得更加有責任要帶着這個藝術傳承下去。」

早前小鳳姐（中）都到場支持梁非同（左）及彭美施的嶄新粵劇《新龍門客棧》。

（左起）粵劇名伶衛駿輝、黃德斌及梁非同攜手演出全新改編粵劇音樂劇《頂頭鎚》。

當年梁非同（中）演出施姐的作品新《梁祝》，獲汪明荃（右）及馮寶寶兩位前輩力撐。

希望粵劇年輕化

工作以外，非同亦有走訪不同學校做推廣，她發現任何年紀的學生也對粵劇有興趣，只是沒有太多方法接觸，她希望自己成為一個「載體」將更多粵劇資訊傳遞給大家，「我之前有幸去參加話劇，拍一些學生電影，以不同媒體去推廣，其實很多時他們都很有興趣，只是不知道粵劇是什麼，甚至乎他們會有一個既有的概念就是覺得粵劇很老餅、不知道他們在唱甚麼，只知道有很多年歷史，但當你以用粵劇演員身份去分享時，他們會覺得其實不是那麼遙遠或者不是那麼悶，瞭解後，他們是真的會產生更大的興趣。」

梁非同亦希望粵劇與不同的藝術進行交流。

梁非同跳出舒適圈做劇團班主。

梁非同(左)飾演的白娘子好有神韻。

願意「跳出去」

非同亦將粵劇與不同的藝術進行交流，她之前就試過與街舞合作，她認為每種藝術均有自己的哲學，例如街舞就是比較有自信，而粵劇則是剛中帶柔、柔中帶剛，當兩者碰在一起就會有火花，進行藝術交流時就更能理解當中意思，也可將它們的哲學套用在戲曲人物中，「街舞那種富有表現力的，我們就套用在了青蛇那裡，而戲曲就變成白蛇，碰巧就是一剛一柔的組合，是一個很好的合作，所以我是很願意跳出去。」

