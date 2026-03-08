「威龍潘金蓮」梁茵徹底走光  街上突「露出」被睇晒：好多人望住我  網民質疑扮嘢？

現年32歲、曾憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中「威龍潘金蓮Anita」一角為人熟知的女星梁茵（Kiko），自2021年底離開TVB後，星途發展平平，但她積極面對人生的態度一直為人稱道。然而，繼去年不幸被電髮棒燙傷險毀容後，她近日又在社交媒體上透露一則令人尷尬的「走光事件」，引發網民熱議。

梁茵陽光下裙子變透明

梁茵在社交平台發文，詳細描述了當日的尷尬經過。她表示：「今日發現街上面好多人望住我，明明我係素顏戴口罩」，起初她對路人頻頻投來的目光感到不解，直到「跟住經過折射玻璃，發現我今日著嗰條裙太透」，原來身上穿的淺色裙子在陽光照射下變得近乎完全透明，導致徹底走光。

梁茵：真係情何以堪

這突如其來的發現讓她大感無奈，直呼「真係情何以堪」。她附上了一張從上往下的自拍視角，相中可見她穿著一對黑色長靴，而裙子的材質在鏡頭下亦顯得相當單薄。為避免再出現同樣的窘境，她表示正考慮要在家中添置一塊全身鏡，以便「每次出門都要檢查清楚衣服有否出問題」，以免再次在人前出醜。

梁茵走光事件網民反應兩極

事件曝光後，網民反應不一，有部分網民對她的經歷表示同情，但亦有不少人提出質疑。有網民留言認為，身為藝人應具備基本穿搭常識，「淺色要著薄打底衫、打底裙，或者起碼你入面嘅內衣要全肉色」，認為她沒理由不知道這個道理，質疑她有「扮嘢」之嫌。亦有網民將焦點完全放錯。由於梁茵照片中穿著一對黑色長筒「水鞋」，有網民搞笑地留言問她：「街市賣魚呀？」，將其昔日在海南雞飯店打工的經歷拿來開玩笑，笑問她是否已「由賣雞轉為賣魚」。

梁茵曾賣雞維生被電髮棒毀容

回顧梁茵自離開TVB後的經歷，可謂波折重重。她曾被發現在九龍灣一間海南雞飯店內當店員，放下藝人身段打工維生，其能屈能伸的正能量形象獲不少人讚賞。然而去年，她又不幸遇上意外，被一支高達150度的電髮棒擲中臉部，導致右邊眉骨上方留下一道長達5cm的嚴重傷口，鼻樑亦告受傷，情況令人擔憂。幸好經過悉心治療，早前她發布的性感晚裝照中，可見其臉上傷痕已完全消失，回復白滑肌膚。

