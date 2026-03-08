梁非同高難度抝腰臥月晒刀馬旦功架 陳寶珠睇到「嘩嘩聲」激讚 

粵劇界新貴花旦梁非同成立之「非同劇團」，首齣頭炮新編粵劇《安國紅玉》，於2026年3月6至8日一連三場假高山新翼演藝廳演出，未演已先聲奪人三場爆滿，今晚即上演壓齣第三場。前兩晚都有不少粵劇界、演藝界、文化界前輩捧場，包括：陳寶珠、汪明荃、尹飛燕、吳美英、黃德斌、謝寧、余慕蓮、劉家豪、梅小青、何文匯教授、楊偉誠博士、汪玲、劉緯民等。

梁非同技驚四座

寶珠姐入後台打氣，又睇到謝幕才離場，她畀Like大讚梁非同：「Good！Good！尤其超高難度抝腰臥月動作絕不容易，替她辛苦，有觀眾欣賞，當然值得高興！」梁非同在《安國紅玉》演出中盡顯刀馬旦功力，開場掛帥擊鼓一幕教觀眾亮眼，造型扮相驚艷，其中超難度抝腰臥月動作，她表現乾淨俐落令觀眾「嘩嘩聲」全場鼓掌，睇得肉緊。除了武打部分之外，她與好拍檔王志良的唱情，讓觀眾陶醉。除梁非同外，台上另外四柱更是粵劇傳承的中堅份子，包括：王志良、莫華敏、曉瑜與符樹旺，表現十分出色，百分百投入。在首場向觀眾謝幕時，梁非同以班主身份感謝台前幕後的全情付出，給予她無限鼓勵。

黃德斌感粵劇難度高

梁非同提到伯樂施姐（彭美施）時哽咽落淚說︰ 「我能夠承擔到非同劇團，不得不多謝有親如我媽媽一樣的施姐，還有一班前輩團，多謝他們對我的支援。我更希望與同台及更多年輕演員一起，畀心機在粵劇這舞臺上繼續奮鬥。」彭美施對於非同首次做班主及在《安國紅玉》的演出引以為傲，開心見證她的成長，接棒傳承粵劇的使命。昨晚寶珠姐（陳寶珠）特別到後台為非同打氣，黃德斌曾與非同合作舞台劇，特別來捧場，他感受到做粵劇演員比舞台劇演員更難，對粵劇另眼相看。