許恩怡劉漪琳拍戲累積勇氣 兩個不平凡女孩細說演藝路成長印記｜名人雜誌

許恩怡（ Natalie ）年紀輕輕經已取得兩次金像獎提名；劉漪琳（ Eliz ）是來自澳門的演員，涉獵舞台劇、電影、電視劇等。兩人因為電影《女孩不平凡》而相遇，開展一場成長對話。 Natalie 飾演沒有主見的中學生， Eliz 演其學姐，獨立果斷。看似平凡的人生，遇上啟發她們的人而變得不平凡，為成長留下印記，可堪回味；戲外 Natalie 和 Eliz 則細訴着在演藝路上所遇到的人和事，以及這些經歷如何觸動她們，讓她們得到領悟和成長。撰文：李志宏 攝影：羅安強

《女孩不平凡》在澳門、台灣、香港取景

《女孩不平凡》在澳門、台灣、香港三地取景， Natalie 與 Eliz 的故事於澳門展開。這次 Natalie 再演中學生，名叫「阿欣」，家人早就為她鋪好未來的路， Eliz 演她的學姐「阿菲」，為人獨立有主見。 Eliz 入行多年，試鏡機會較多，其外型演學姐恰到好處。 Natalie 憶試鏡點滴，「那是我第一次見導演（徐欣羨）和監製、製片等人，我要在他們面前扮喝醉，完全放開來唱 K ，非常不易，這正是試鏡的挑戰。」

許恩怡（Natalie）、劉漪琳（Eliz）戲外戲內性格迴異，前者會在埋位前先做足功課，後者則喜歡與導演討論演法。

Natalie拍攝《女孩不平凡》憶試鏡點滴，「這場戲我試鏡時，是首次見導演和監製、製片等人，我要扮喝醉，唱K時要完全放開，不顧儀態，十分困難！」

許恩怡唔敢問 Vs 劉漪琳每事問

Natalie 自覺屬直覺型、觀察型演員，會做大量前期功課，「我有看書，講關於演技的 12 個步驟。」惟到片場就放下這些準備，跟着當下隨直覺走。她在現場甚少主動發問，「一來害羞，二來問導演的話，得到具體答案，等於我要做到足！我驚自己未必做得到，就乾脆不問，或許這是壞習慣。」相反 Eliz 愛問長問短，「我習慣先看清楚一場戲的前因後果，再帶着自己的理解去同導演溝通，問她是否認同，或有無想補充的地方。」透過這種來回確認雙方對角色的分析是否一致。 Natalie 說︰「我在旁觀看， Eliz 真的十分主動，每有不明白之處就問清楚為止。」

Natalie透露自己在片場內甚少發問，她亦自知這可能是壞習慣。

Eliz是來自澳門的演員，涉獵舞台劇、電影、電視劇等。

介乎姊妹與戀人的關係

戲中阿菲與阿欣，亦是兩種價值觀對撞，兩人關係超出單一身份。 Eliz 說︰「阿菲對阿欣既似姐姐照顧妹妹，又像朋友般一起探索邊界。我覺得阿菲在阿欣身上看到過去的自己，故每次見面，自然感覺互相明白。」 Natalie 則說︰「阿欣眼中的阿菲非常 amazing ，她對阿菲不止喜歡，更是當她作為 role model 去仰望，冀望有一天可以變成像她那樣的人，是一種自我投射。」

澳門演藝學院校長曾說演員代替觀眾承受所有苦與樂，此言令Eliz體會到演員的使命。

Natalie形容《女孩不平凡》流露溫柔而細膩情感。

許恩怡指 Kiss 戲非噱頭

日久生情，提到兩個角色唯一一場接吻戲， Natalie 笑稱︰「未夠喉！想拍多幾幕！」她們在拍攝時當作一般場面處理，沒有標籤化， Natalie 補充︰「這場戲並非噱頭，而是貫穿角色關係轉變中的轉捩點。」在電影的宣傳海報上，列有一個崗位名為「親密指導」，原來只有台灣段落的床戲需要協調， Natalie 形容︰「女導演加上女攝影師，對鏡頭捕捉身體和親密瞬間的眼光，有別於男性視角，拍出溫柔與美感，兼具角色情緒與敘事功能，並非故意賣弄。」 Eliz 也感可惜未能參與其中。

《女孩不平凡》中，Eliz飾演的阿菲與Natalie的角色阿欣，關係介乎姊妹、戀人和朋友。

劉漪琳解讀演員的使命

阿菲與阿欣由遇上到頻繁互動，在十字路口上為對方帶來啟發。現實生活中對 Eliz 影響尤深的人是澳門演藝學院的校長，對方跟她說過一句話，「演員是代罪羔羊，代替觀眾去承受所有，然後呈現出來讓觀眾產生共鳴，卻不用經歷那份煎熬。」她受到震撼，成為演戲的力量來源——透過角色讓觀眾在安全距離裏感受喜怒哀樂，她就有滿足感。

來自澳門的Eliz演出經驗豐富，曾與張繼聰在電影《馬達‧蓮娜》中合作。

Eliz曾與大前輩甘國亮合作拍攝澳門本土電影《伊娜：初生之犢》。

生活細節中學習成長

Natalie 則分享在拍攝《久別重逢》時，「伊健哥哥對我說︰你永遠不知道甚麼為之好。」她明言在每次拍完一幕戲後，反覆看重播，惟時間有限，不可能無止境地重來。鄭伊健那句話提醒她，演員主觀覺得「未夠好」，不一定與觀眾感受一致，「重要是接受當下的自己，接受經已完成的那一 take ，然後繼續向前走。」

許恩怡談母親柏安妮

對 Natalie 影響最深的是母親柏安妮。戲中阿欣結識了損友，對家人置若罔聞， Natalie 亦有類似經歷，「我讀中學時，媽媽對我的朋友無好感，即使她未有明言反對，我就是感受到她那份 vibe 。」她卻偏要唱反調，「我偏要跟他們做朋友！」事後證明媽媽的判斷才正確，「我漸漸疏遠他們，才意識到媽媽十分敏感，睇人的直覺好準！早就看出對方對我的影響不太正面。」不一定是戲劇性大事件，這些生活細節累積起來，成為她成長過程中，受到提醒的方式。

Natalie曾因交友問題跟媽咪柏安妮（右二）唱反調，最終發現媽咪才是對的。

勇氣是踏出第一步

《女孩不平凡》對人們的困惑、迷失，不敢去愛的描述，一針見血。 Natalie 斬釘截鐵形容「 You only live once 」，簡單直接，人生得一次，錯過了就不會重來； Eliz 補充說：「做了再說吧！」太多顧慮會令自己原地踏步，先踏前，再一步一腳印面對——加起來就是以勇氣承受選擇下所帶來的可能與後果。

提到《女孩不平凡》唯一一場接吻戲，Natalie笑稱︰「未夠喉！想拍多幾幕！」