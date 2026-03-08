Jer夥拍偶像林宥嘉孖吳林峰側田啟德開騷 3學生1前輩組「My Husband」男團

由林宥嘉（Yoga）、Jer（柳應廷）、吳林峰及側田合作一連兩場「《Katch the Moment》- TheMomentApart」演唱會今晚（7日）在啟德體藝館開鑼，吸引了Jeremy（李駿傑）及Stanley（邱士縉）到場支持。現場所見觀眾入座率大約有八成多。

林宥嘉驚香港歌迷唔識佢

視Yoga為偶像的Jer，繼2023年在Yoga演唱會上於台下合唱，後在首次個唱得到Yoga擔任嘉賓之後，今年有機會與Yoga同台。是晚兩人合唱揭開序幕，之後有Yoga的獨唱環節，他表示，許久沒來香港，香港是他喜歡的地方，也許久未有在舞台上演出，形容是三位同學與一位前輩一同演出。他打趣地問台下歌迷，「有沒有人今晚才知道我是誰？有沒有人今晚第一次聽我現場唱歌？十分榮幸這首歌你也可以看着字幕跟我一起唱，記得這首歌Eason（陳奕迅）也唱過。」他便唱出《說謊》。

林宥嘉憶走音慘事

Yoga覺得香港歌手幸福，「在香港開演唱會很爽！」憶起當兵時寫了一首歌，沒有舞台，每日早睡早起，「沒有生病也沒有感冒，每天不停地唱着那幾句歌曲，發覺這幾句歌詞很能鼓勵人和自己；令我明白等待是痛苦的事情，希望有一天鐘聲響起，想着事情便會發生，不用兜圈。」Yoga便唱出《兜圈》。他分享年少時候參加台灣金曲獎表演時，與楊宗緯一起綵排，當時他戴上耳機，卻聽不到自己的聲音，惟年紀小不敢出聲，只好專心地聽期望不要唱錯，最後全部走音了，之後他便對跟自己說：「日後在台上聽不到時，會出聲說︰我聽不到！好像沒有甚麼意義，跟你們說也沒有甚麼用，但沒關係。哈哈！」

柳應廷有私心

到了Jer的獨唱環節，表明有私心，皆因Yoga、吳林峰、側田是他欣賞的歌手，故揀選了他們的歌曲，他興奮地說：「選唱偶像Yoga一曲《我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人》，終於找到一首歌的歌名長過我的歌。哈哈！」而吳林峰獨唱時表示，年青時參加歌唱比賽，唱《KONG》卻入不到決賽，「不要緊，人就是要不服輸，所以今晚再唱《KONG》。」

側田形容似Boy Band

側田唱新歌《Old Boy》前問台下，「有幾多是中年人？這首歌作為我在這地方50年的小小記錄，日後老了時可以再聽。」演唱會尾聲，四人合唱最後一首歌《男人KTV》後，側田形容像Boy Band，Jer深表認同，Yoga即提議：「如果要組的話，Boy Band的名字要是『My Husband』！」