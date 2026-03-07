Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《聲秀》喬美莎努力苦練廣東話 若入選《魔音女團》計劃留港發展 穎喬恨體驗女團生活

影視圈
更新時間：22:15 2026-03-07 HKT
發佈時間：22:15 2026-03-07 HKT

曾參與過歌唱比賽《聲秀》的喬美莎、穎喬今日（7日）到將軍澳電視城參與《魔音女團》海選。來自澳洲的中英混血兒喬美莎表示，經過《聲秀》後，自己努力苦練廣東話，已有明顯進步，可以用廣東話對答，她透露是靠看TVB學廣東話，問她可以找個香港男友學講，她表示有很多人也這樣說。

喬美莎因壓力大成臉瘡

同場的蕭正楠對她㥃二人跳舞印像深刻，喬美莎指自小學習跳舞，對跳舞不緊張，但唱歌則有少許緊張，由於很喜歡K pop，特別鍾意BLACKPINK，也很想成為像她們一樣的女團。穎喬表示，很想嘗試做女團的感覺，每日都同隊友一起生活，自從《聲秀》有很多跳唱機會，於是膽粗粗來一試。喬美莎鼻和下巴位置出現爆瘡情況，她解釋是參賽壓力瘡，但皮膚情況已經有好轉，可能因為太鍾意食甜食有影響，她透露，如果今次能夠入選，定會長期留香港發展。

