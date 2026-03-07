馮德倫回歸樂壇視古天樂為勁敵 獲陳奕迅「影帝級」演技加持 老婆舒淇一句話掀回憶殺

馮德倫（Stephen）曾與雷頌德組成二人男子音樂組合Dry，他事隔26年後終於重返樂壇，帶來新歌《屢戰屢敗又怎樣》。馮德倫為了宣傳這次回歸樂壇，不僅找來圈中好友陳奕迅、古天樂助陣，更展現了他一貫的幽默風格。

馮德倫回歸樂壇視古天樂為勁敵

馮德倫日前在IG分享與同樣在近期推出專輯的古天樂的合照。照片中，馮德倫拿著古天樂的專輯遮住自己的臉，並幽默地寫道：「最大機會阻擋我攞今年我最喜愛的男歌手嘅人。」令網民都期待他們一起出席年底的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》。而今日（7日）馮德倫再分享IG影片，邀請歌神級好友陳奕迅（Eason）拍攝短片，兩人精彩的對手戲和幽默的情節立刻引發網民熱烈討論，連馮德倫老婆舒淇留言力撐。

馮德倫陳奕迅爆笑合體

在片中，馮德倫將自己的新歌播放給陳奕迅聽，並誠懇地請他指點。陳奕迅聽後，先是誇讚「好熱血」、「好高音」，接著便開始「影帝上身」，以極度浮誇的表情和唱腔親身示範如何投入感情。沒想到，馮德倫竟轉身偷偷致電音樂製作人，密謀要偷錄陳奕迅的歌聲，再用AI技術合成到自己的歌曲中。然而，整個計畫卻被製作人「通風報信」，讓陳奕迅得知真相，劇情反轉充滿喜感。

這段影片不僅充滿趣味，兩位主角的精湛演技更是讓網民讚不絕口，許多人笑稱陳奕迅根本是被歌唱事業耽誤的影帝。而馮德倫的導演才華與陳奕迅的喜劇細胞結合，也讓粉絲們大呼過癮。影片更吸引馮德倫老婆舒淇留言，她表示：「老馮日記2幾時拍呢？」此話一出，立刻勾起無數粉絲的回憶。

《老馮日記》成90後集體回憶

《老馮日記》是2006年TVB播出的一部情境喜劇，由馮德倫自編自導自演，每集邀請當紅藝人客串，創新的拍攝手法和幽默風格，使其成為許多90後的集體回憶。舒淇的這句留言，不僅為老公的新歌增添了話題，也讓大批劇迷開始期待是否會有《老馮日記》續集。這次馮德倫回歸樂壇，不僅有新歌，更有好友與老婆的強力應援，成功掀起話題。

