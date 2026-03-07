倪嘉雯努力改善雞仔聲弱點 胡敏芝睇農夫演唱會學習Rap秘訣

倪嘉雯和胡敏芝今日（7日）到將軍澳電視城參與《魔音女團》海選。倪嘉雯自知是一名「雞仔聲」之人，試過跟朋友唱K，當大家聽到她挑戰唱高音歌曲時，都要掩着耳，她卻覺得可以接受，並感到自己並非魔音。從沒想過做女團成員的她指出，由於自己喜歡唱歌和跳舞，如果今次不參加，擔心會令自己後悔，所以正努力去改善雞仔聲弱點。

胡敏芝自知最弱不懂掌握節奏

胡敏芝指，自己無論跳舞、唱歌和Rap，均沒有任何強項，只希望這次跳出自己框框，勇敢一試挑戰自己。她之前曾與「農夫」合作拍旅遊節目更一齊唱K，可惜唱歌方面被農夫評語一般。她說：「他們聽過我唱歌和Rap，認為不是太好聽，我要加緊練習。自知最弱是不懂掌握節奏，有朋友教我可以偷偷用手輕輕打自己的大腿來數拍子，如果我入到Beat，已經當自己贏。」二人均表示，自己是農夫的粉絲，曾捧場看農夫的演唱會，希望向他們學習Rap的秘訣。



