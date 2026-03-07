Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭柏妍有信心洗脫魔音之名 獲拍掌鼓勵受寵若驚 游嘉欣若入圍女團感不枉此生

影視圈
更新時間：21:15 2026-03-07 HKT
發佈時間：21:15 2026-03-07 HKT

郭柏妍和游嘉欣今日（7日）到將軍澳電視城參加《魔音女團》海選。郭柏妍上台合照時獲監製和其他藝人拍掌鼓勵，令她受寵若驚，笑言之前受了教訓後，找了謝東閔學唱歌，至於是否有改善，她表示要留待觀眾去判斷，但她很有信心洗脫魔音之名。

郭柏妍憑「努力」取勝

問郭柏妍覺得自己憑甚麼可入圍？她說：「努力，雖然跳舞不是很叻，但相信參與節目可訓練我，如果能夠組女團，一班人一起做一件事很開心，好似之前台慶大家一起唱歌跳舞就很開心。」游嘉欣表示事前為了海選而在家中不斷練習，她指讀書時有跳舞，所以跳舞對她來說不難，並謂如果有機會參與到女團，真的不枉此生。

