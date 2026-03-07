Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蕭正楠為太太黃翠如平反唔係「魔音鼻祖」 重遇陳潔靈：佢改變咗我人生 冼靖峰忙做唱歌助教間接否認雪藏傳聞

影視圈
更新時間：20:45 2026-03-07 HKT
發佈時間：20:45 2026-03-07 HKT

TVB全新真人騷《魔音女團》今日（7日）在將軍澳電視城進行海選面試，由陳潔靈和陳奐仁擔任星級「班主任」，蕭正楠主持及冼靖峰、黃洛妍及文佐匡擔任助教，吸引50位女藝人參與，當中包括：郭柏妍、游嘉欣、倪嘉雯、胡敏芝、俞可程、喬美莎、穎喬、宋宛穎、倪樂琳、王菲、梁超怡、邢慧敏、廖慧儀、黃婧靈、鄧凱文及李尹嫣等。

陳奐仁爆陳潔靈趣事

陳潔靈在台上笑指，擔任過歌唱節目比賽多次評判，從來也知道有什麼準則，但今次卻完全不知道，因為女生們不懂得唱歌，所以也不明白TVB為何有這主意，她說：「今次我真的不知怎做！」陳奐仁爆陳潔靈對監製說：「你玩我呀！」但陳潔靈卻否認更說：「我不是說，你玩我呀！我是說，你搵我呀！」之後陳奐仁笑言，做此節目的精神是攣拗返直、死也拗翻生！

蕭正楠對喬美莎、頴喬印象難忘

蕭正楠在台上表示，監製一想起魔音，便想起自己的老婆黃翠如，更覺得翠如是魔音鼻祖，所以這個節目片才找他來參與。不過，他卻要為老婆平反說：「經過我教導她唱歌，她也很用心去練習進步很多，曾在我演唱會上演出過，她唱歌不難聽。」他又指，自從有終身伴侶之後已經不再看其他女生，但今次卻要不停地看所有女生，因為要給予他們意見。在海選期間覺得喬美莎及頴喬印象難忘，因為他們跳舞極具自信，他說：「這方面我也要向他們學習。」

蕭正楠稱陳潔靈改變他人生

這次碰上陳潔靈即時令蕭正楠回想起自己多年前參加歌唱比賽的時刻，只因入行前是跟陳潔靈老師學唱歌，之後他才參加歌唱比賽，陳潔靈更推薦他加入唱片公司，難怪他說：「陳潔靈改變了我的人生。」在旁的冼靖峰即跟蕭正楠說：「你改變了我的人生，我從小便聽你唱歌長大，小時候看你的劇集《巨輪》。」令蕭正楠尷尬地說：「看到今次的參賽者，有些是我2008年加入TVB時她才出生，而且我擔演過冼靖峰爸爸的角色。」此外，有傳冼靖峰被公司雪藏，對此冼靖峰表示，這方面留待觀眾去判斷，也先多謝大家留意他的狀況，大家看他的作品便知道他的狀況是怎樣，加上要為《魔音女團》開工做助教，將會馬不停蹄，間接地否認被雪藏的傳聞。

