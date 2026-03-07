Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波波黃婧靈喜獲周吉佩教唱歌 為入女團減3公斤 鄧凱文自揭唱K時曾被指趕客

影視圈
更新時間：20:15 2026-03-07 HKT
發佈時間：20:15 2026-03-07 HKT

兩位「TVB咪神」波波（黃婧靈）和鄧凱文今日（7日）到將軍澳電視城參加《魔音女團》海選。波波透露參加海選前找了周吉佩學唱歌，指自己耳朵聽和唱歌的聲音有出入，因而影嚮發音，感謝周吉佩出盡120分努力調教令她有改善，她笑指希望對得住周吉佩。

波波、鄧凱文不認同身材突出是負累

問到兩位身材突出之人跳舞時會成為負累？波波表示，事前開始控制飲食，成功減掉3公斤，所以今日褲頭也有點鬆，之前每日重覆練唱歌、跳舞和Rap，希望身型近乎女團的標準，視覺效果好一點，對得住觀眾、評判和對得住自己享受舞台。而鄧凱文卻感到身材並不會造成負擔，自揭手腳不協調才要注意，她笑言：「之前拜神摸龍床，求得學業進步，現在才知道，原來是代表我要來學習。」

鄧凱文跟謝東閔學唱歌

鄧凱文直認是真魔音，試過唱K時，有人畀錢叫她不要再唱下去，但她不理會，最後對方自行離開，她笑指，那是第一次唱歌趕客，為了參與這次海選加入女團，她找了謝東閔學唱歌，上了兩堂期間謝東閔曾揚言再唱錯便打巴掌她，但她也大讚謝東閔是很有耐性教導，感覺自己由零開始已經進步了20分，希望入圍可以令自己再進步。

