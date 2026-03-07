楊梓菁舉辦反傳統選美 望參賽者學懂發掘內在美 甲狀腺亢奮症狀暫不治療採觀望態度

楊梓菁（Wiyona）今日（7日）於大坑開設的健康療癒工作室，公布舉辦首屆以「身心靈健康」為主題的「反傳統」選美活動《The Inner Glow 2026》，邀請了好友 陳樂榣（Ally）與前天堂鳥成員老公葉泓聲（Gordon）、名模Ana R.以及創辦人Asa Wong等齊齊舉行啟動儀式。而從20多名參賽者突圍的10位準佳麗首度亮相，決賽亦已定於本月29日舉行，頭三甲佳麗將獲得約8萬元的獎金和獎品。

楊梓菁受拍檔感染齊合作

問到為何會構思這次「反傅統」選美，Wiyona坦言被拍檔過往舉行的身心靈活動感染，她表示聽到拍檔有這個構思，就二話不說一齊合作，舉行一個以「內在美」為標準，有別於過往的選美活動，她說：「透過今次的選舉和training ，其實是想他們發掘多自己內在嘅靚和快樂，懂得自己的感受，懂得怎樣去療癒自己。想佢哋透過比賽除了學懂怎樣化妝扮靚之外，加強佢哋點樣面對世界的聲音，面對生活種種問題，從而將唔好嘅嘢點樣去縮細，將好嘅嘢去放大，去感恩。」

楊梓菁做主辦學懂與人溝通

提到Wiyona早前因免疫系統攻擊甲狀腺，出現甲狀腺亢奮症狀，引致眼球凸出兼大細眼等問題，一度停工休息，醫生曾向他提出四個方案，建議眼皮開刀手術、打Botox、和「眼睛開大」等，而她最終亦選擇了繼續觀察，她說：「依家自然慢慢好返，睇多半年先，依家都好轉，但當唔夠瞓時眼皮就會腫，平時就不太明顯，如果影相拍片就要就角度。」她表示因為籌備這次活動，所以新年沒有去旅行。Wiyona坦言籌備這次活動令她甚有得着：「以前係人哋請我出活動，依家輪到自己去邀請別人，當中真係學習到好多，如何跟別人溝通，即刻覺得成個人昇華咗，接觸多了不同層面和角色,，真的不容易。」她亦感謝團隊合作幫忙。