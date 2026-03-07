余文樂舊愛捱過癌前病變 雪地旅遊解放Fit爆身材 穿單肩泳衣露性感部位

現年38歲的模特兒朱韻韻，早年因與余文樂拍拖而為人熟知，二人於2016年分手。近年朱韻韻已成功轉型為KOL，在社交平台相當活躍。2021年，朱韻韻曾表示患上癌前子宮頸癌前期病變，做電圈切除手術後已回復健康，近日更去旅行，在IG大晒美照。

朱韻韻雪地溫泉大騷身材

今日（7日），朱韻韻在大派福利，分享了多張在雪山旅行的靚相，其中一張火辣泳照更是吸引了眾多網民的目光。從朱韻韻分享的相片中可見，最吸睛的莫過於她身穿一件黑色單肩泳衣，浸在室外溫泉中的照片。在白雪皚皚的美景襯托下，她手持一杯疑似酒類飲品，對著鏡頭露出甜美笑容，顯得非常寫意。朱韻韻身材保養得宜，手臂纖細，鎖骨線條明顯，皮膚緊緻，狀態Fit爆。

朱韻韻為美景長途跋涉

除了性感泳照，朱韻韻也分享了旅途中的點滴。她透露這次旅程足足開了七小時車，更笑言：「把車都開成一個打仗的模樣」。從她發佈的另一張照片中，可見她與一輛佈滿泥濘的越野車合照，可見路途的確相當艱辛。不過，當到達目的地後，壯麗的雪山景色讓她覺得一切都值得了。她興奮地寫道：「記錄一下第一次在雪山下游泳，肉眼看到震撼的雪山，已經想著下一次什麼時候再來了。」字裡行間流露出對這次旅程的喜愛與滿足。

