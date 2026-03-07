鄭丹瑞孫女正面照首曝光 BB可愛樣貌似阿媽 鄭瑤晒三代同堂照幸福滿瀉

鄭丹瑞（旦哥）的大女鄭瑤與嫁金融才俊Jacob Chan結婚1年半，去年公開懷孕喜訊，同時曝光陀B過程辛酸，試過一日嘔五次，導致脫水要輸液，還嚴重到吐血。鄭瑤經過十月懷肚，今年3月3日元宵節由爸爸鄭丹瑞宣布外孫女出世，開心分享女兒「母女平安」。

鄭丹瑞大女首晒抱女合照

鄭瑤今日（7日）以擳牙膏式在IG分享首張抱女合照，首度曝光女兒可愛樣貌。從照片所見，榮升外公的鄭丹瑞身穿黑色直紋外套，戴著標誌性的眼鏡，臉上流露出難以掩飾的喜悅和慈愛。鄭丹瑞低頭溫柔地凝望外孫女，又與女兒、外孫女一同望向鏡頭，笑容燦爛，幸福之情溢於言表。

被全家捧在手心的鄭丹瑞外孫女，被粉紅色的包被包裹著，雖然大部分時間都閉著眼睛，仍可以見到BB頭髮濃密，臉頰飽滿，睡顏十分趣緻可愛，與媽媽較似樣。鄭瑤以英文留言：「有史以來最棒的生日禮物，即使過程有點痛苦」。

鄭瑤難忘爸爸鄭丹瑞搲背脊

鄭瑤之後再透露分娩過程長達23小時，雖然艱辛，但見到女兒出世便覺得一切都值得。鄭瑤除分享鄭丹瑞三代同堂的合照外，又翻出自己的童年照，見到小女孩伏在地上為爸爸畫畫，鄭瑤感性地寫下：「嗰陣時比（俾）Daddy拗（搲）背脊嗰個女，而家自己都有個女啦！can now 拗（搲）his孫女背脊！而家自己都有個女啦！」大晒溫馨幸福。

