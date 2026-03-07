臥底嬌娃丨陳瀅與白彪「拳來拳往」晒真功夫 張曦雯再派福利 着瑜伽服晒玲瓏曲線

由馬貫東、張曦雯、陳瀅、羅毓儀、邵美琪、關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及鍾柔美等主演的全新動作喜劇《臥底嬌娃》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。昨晚（6日）一集《臥底嬌娃》中妙姿（陳瀅 飾）與學年（白彪 飾）大打出手，而大韋（張武孝大AL飾）疑有腦退化症。

白彪與陳瀅上演一場「拳來拳往」

憑《香港愛情故事》榮獲「最佳男配角」的白彪，曾演出超過百部動作電影，本身亦懂得國術、西洋拳、泰拳及跆拳道，無論體能或是反應均是頂級。現年79歲的白彪，近年已甚少在螢光幕前大獻身手，但昨晚卻在《臥底嬌娃》中，與陳瀅上演了一場「拳來拳往」的橙汁汽水之爭，全程功架十足，出拳有風，寶刀未老。至於近日被熱捧為「新一代打女」的陳瀅，無論打拳功架或是反應均絕對一流，尤其邊對打邊拋橙汁動作相當流暢，前途無限！

大AL演活「可愛失智老人」

至於近年與方駿釗合作無間、以「豆沙喉」馳名的大AL，繼之前憑《巾幗梟雄之懸崖》中的瘋癲股神晒變臉演技成功彈出，今次再在《臥底嬌娃》中演活任性諸事「可愛失智老人」。昨晚最出色一幕，是當寶儀（Yumi飾）前往探望大AL時，大AL突然扭計要飲汽水，大AL先像小朋友般𨂽晒地扭計：「寶儀呀，你又帶漏咗嘢畀叔公喇。」之後當Yumi表示買汽水給他時，大AL即展現恍如小朋友的單純燦爛笑容、仲要開心到拍晒手，之後即使對白不是落在大AL身上，大AL仍入戲十足地繼續細細聲開心謂：「好嘢，有嘢飲呀。」相當相當可愛！

張曦雯繼續派福利

而在第10集中，江瀚東（周百恩 飾）暴打妙姿（陳瀅 飾）！周百恩最為人熟悉的演出，當然是在《愛．回家之開心速遞》飾演心地善良的「鐵手」，而之前他於《非常檢控觀》飾演五鼠之一的韓彰，亦將爛撻撻的古惑仔形象演得入型入格，當時已被觀眾讚有驚喜，演技多元化。今次周百恩「更上一層樓」，染金毛飾演暴力狂，對陳瀅拳打腳踢，更咆吼一句：「呢條女淨係我可以打！」將角色的躁狂演得淋漓盡致。由於周百恩出親場不是殺氣沖天、就是向陳瀅拳打腳踢，遂惹來不少網民猜測他與陳瀅劇中真實關係，不少網民估計周百恩應是陳瀅前度。張曦雯（Kelly）則繼續派福利，再次穿上瑜伽服做瑜伽，凸顯玲瓏曲線，兼且超強柔軟筋骨。另當Kelly被馬貫東誤會是「二五女」時，擘大眼露出的「真係㗎」無辜樣相當可愛。其實張曦雯一直有練開瑜伽，近年更涉獵普拉提，並不時在社交媒體分享操練成果，試過在懸空的絹布上施展「倒掛金鈎」，動作流暢及姿勢優美，展現強勁腰力及柔軟度。