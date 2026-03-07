MONSTA X 香港、澳門站巡唱宣布取消 內地主辦方指藝人公司提出「不合理要求」 粉絲質疑：規劃混亂

韓團MONSTA X原定舉行的《THE X : NEXUS》世界巡唱香港、澳門站昨宣布取消，主辦方稱MONSTA X方面提出多項「不合理要求」，令fans不滿。

MONSTA X 所屬公司向fans致歉

MONSTA X所屬公司Starship Entertainment昨日發布公告指出，原定3月14日在香港、4月25日在澳門舉辦的演唱會，因當地主辦單位相關因素無法如期進行，最終決定取消演出，並向期待已久的fans致歉。公司再稱很多fans一直期待這兩場演出，對於最終未能順利舉辦感到遺憾，也為造成的不便向觀眾致上歉意。至於已購票的fans，後續退票與退款資訊，將由各售票平台另行公布。

粉絲質疑主辦方說法

不過，內地主辦單位美煜文化傳播（上海）有限公司隨後發出長篇聲明反駁，強調演出取消並非主辦方問題，而是藝人經理人公司及其指定營運單位提出多項「不合理要求」，包括舞台調整、票區重新規劃等，雙方多次商討不果，最終才導致巡唱取消。主辦方更指對方甚至在未與主辦達成共識的情況下，單方面向fans發布取消公告，讓外界誤以為責任在主辦單位，相關說法「與事實不符」，並表示將保留法律追訴權利，必要時可能公開雙方溝通紀錄。Fans卻質疑主辦方的說法，認為先前售票過程就出現問題，門票又延遲開賣，整體規劃混亂，不像是藝人方面的問題。