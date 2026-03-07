90年代女星鄭艷麗母親離世：剩我一個人 近年頻病倒厭食症纏身喪母失依靠

現年54歲的90年代「最美艷星」鄭艷麗已淡出幕前多年，近年飽受病魔困擾，幸經過治療後情況漸有改善，鄭艷麗間中透過社交平台曝光近況。鄭艷麗近日在IG發文，透露母親最近一、兩個月多度出入醫院，日前不幸離世，鄭艷麗難過表示：「希望媽咪一路好走會放心我」。

鄭艷麗喪母好突然

鄭艷麗於3月2日在IG上載母親的單人照留言：「想同大家講一件事，媽咪喺呢一兩個月一直喺醫院出出入入，今日終於走咗啦！真係好突然嚟得太快啦！好難接受到，而家剩返我一個人。」

鄭艷麗幸而獲親友陪伴關懷：「幸好有好多朋友同埋媽咪嘅親戚一直都關心我陪伴我幫我，好感恩有佢哋嘅幫忙陪伴，我知道嚟緊嘅路係好難行，我會盡力去努力去行，希望媽咪一路好走會放心我，我會永遠掛住佢，愛佢！媽咪一直會放在喺我心裏面，媽咪會陪伴我一齊行落去嘅」。

鄭艷麗曾到台灣發展

鄭艷麗當年參加《1988銀河接力大賽》奪得女主角組冠軍，曾在TVB發展約三年，之後轉投電影圈，拍過不少艷情片。鄭艷麗曾到台灣發展，與已故富商黃任中關係匪淺。

鄭艷麗因健康頻轉工

鄭艷麗早年患上厭食症，體重一度暴跌至90多磅，最嚴重時一度入住醫院深切治療部（ICU）。鄭艷麗淡出後曾在快餐店打工，又做過清潔工人，卻因近年健康欠佳，多次出入醫院，而遭公司開除，頻頻轉工。

