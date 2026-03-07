90年代女星鄭艷麗母親離世：剩我一個人 近年頻病倒厭食症纏身喪母失依靠
更新時間：14:00 2026-03-07 HKT
發佈時間：14:00 2026-03-07 HKT
發佈時間：14:00 2026-03-07 HKT
現年54歲的90年代「最美艷星」鄭艷麗已淡出幕前多年，近年飽受病魔困擾，幸經過治療後情況漸有改善，鄭艷麗間中透過社交平台曝光近況。鄭艷麗近日在IG發文，透露母親最近一、兩個月多度出入醫院，日前不幸離世，鄭艷麗難過表示：「希望媽咪一路好走會放心我」。
鄭艷麗喪母好突然
鄭艷麗於3月2日在IG上載母親的單人照留言：「想同大家講一件事，媽咪喺呢一兩個月一直喺醫院出出入入，今日終於走咗啦！真係好突然嚟得太快啦！好難接受到，而家剩返我一個人。」
相關閱讀：90年代最美艷星鄭艷麗死過翻生狀態匪夷所思 曾飽受病魔困擾痛苦度日：唔知撐得幾耐
鄭艷麗幸而獲親友陪伴關懷：「幸好有好多朋友同埋媽咪嘅親戚一直都關心我陪伴我幫我，好感恩有佢哋嘅幫忙陪伴，我知道嚟緊嘅路係好難行，我會盡力去努力去行，希望媽咪一路好走會放心我，我會永遠掛住佢，愛佢！媽咪一直會放在喺我心裏面，媽咪會陪伴我一齊行落去嘅」。
鄭艷麗曾到台灣發展
鄭艷麗當年參加《1988銀河接力大賽》奪得女主角組冠軍，曾在TVB發展約三年，之後轉投電影圈，拍過不少艷情片。鄭艷麗曾到台灣發展，與已故富商黃任中關係匪淺。
鄭艷麗因健康頻轉工
鄭艷麗早年患上厭食症，體重一度暴跌至90多磅，最嚴重時一度入住醫院深切治療部（ICU）。鄭艷麗淡出後曾在快餐店打工，又做過清潔工人，卻因近年健康欠佳，多次出入醫院，而遭公司開除，頻頻轉工。
相關閱讀：90年代「最美艷星」陷困境！遭前公司折磨：唔知仲可以做啲咩 近年頻入院曾患厭食症
最Hit
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
4小時前
灣仔銀杏館結業！專聘長者就業社企 有歌手駐場 網民不捨求開新分店
2026-03-06 12:26 HKT
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
2026-03-05 11:15 HKT
連鎖酒樓實現「龍蝦自由」！？$338晚市孖寶 一斤重西澳龍蝦配燒雞 網民激讚：平過自己煮
2026-03-06 12:04 HKT