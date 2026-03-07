Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳詠詩低胸晚裝性感示人男友讚好看 李尹嫣上《唱錢》被評唱歌似讀歌：過關戰術

影視圈
更新時間：13:45 2026-03-07 HKT
發佈時間：13:45 2026-03-07 HKT

應屆港姐冠軍陳詠詩、季軍袁文靜、最上鏡小姐暨友誼小姐李尹嫣晚上（6日）出席在灣仔舉行的慈善晚宴，陳詠詩以低胸晚裝性感示人，大哂驕人上圍，她表示是自己揀衫，試衫時有影相給男友看，男友都話好看，笑謂不用男友批准才能性感，自己想穿甚麼衣服自己話事。

袁文靜表示將有機會唱歌

李尹嫣雖然都少少性感，但相對陳詠詩即失色不少，只露肩的袁文靜更沒有睇頭，她卻表示露肩晚裝適合大會主題。李尹嫣最近參與TVB節目《唱錢》，被指唱歌似讀歌時，她表示能過關就可以，揚言這是過關戰術，如果只集中在唱歌技巧上就不能過關，並謂大家想欣賞她美妙的歌聲可以收看《J Music》，她直言對唱歌有興趣，但不會主動向公司自薦，留待公司自行發現她美妙的歌聲，她亦有興趣拍古裝劇，想多線發展。陳詠詩則對要挑戰歌藝的節目沒有興趣，指自己唱歌不在行，最擅長還是跳舞，袁文靜就神秘表示將有機會見到她唱歌，叫大家期待一下。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
01:18
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
突發
4小時前
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
6小時前
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
02:02
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
18小時前
路透社
伊朗局勢｜或爆世界大戰？軍事專家：一徵兆與一戰相似
即時國際
8小時前
灣仔銀杏館結業！專聘長者就業社企 有歌手駐場 網民不捨求開新分店
灣仔銀杏館結業！專聘長者就業社企 有歌手駐場 網民不捨求開新分店
飲食
2026-03-06 12:26 HKT
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
陳自瑤牽手內地爆紅KOL掀討論 網民羨慕近距離互動接觸：人妻好正
陳自瑤牽手內地爆紅KOL掀討論 網民羨慕近距離互動接觸：人妻好正
影視圈
5小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
醫生教室
17小時前
連鎖酒樓實現「龍蝦自由」！？$338晚市孖寶 一斤重西澳龍蝦配燒雞 網民激讚：平過自己煮
連鎖酒樓實現「龍蝦自由」！？$338晚市孖寶 一斤重西澳龍蝦配燒雞 網民激讚：平過自己煮
飲食
2026-03-06 12:04 HKT