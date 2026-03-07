陳詠詩低胸晚裝性感示人男友讚好看 李尹嫣上《唱錢》被評唱歌似讀歌：過關戰術

應屆港姐冠軍陳詠詩、季軍袁文靜、最上鏡小姐暨友誼小姐李尹嫣晚上（6日）出席在灣仔舉行的慈善晚宴，陳詠詩以低胸晚裝性感示人，大哂驕人上圍，她表示是自己揀衫，試衫時有影相給男友看，男友都話好看，笑謂不用男友批准才能性感，自己想穿甚麼衣服自己話事。

袁文靜表示將有機會唱歌

李尹嫣雖然都少少性感，但相對陳詠詩即失色不少，只露肩的袁文靜更沒有睇頭，她卻表示露肩晚裝適合大會主題。李尹嫣最近參與TVB節目《唱錢》，被指唱歌似讀歌時，她表示能過關就可以，揚言這是過關戰術，如果只集中在唱歌技巧上就不能過關，並謂大家想欣賞她美妙的歌聲可以收看《J Music》，她直言對唱歌有興趣，但不會主動向公司自薦，留待公司自行發現她美妙的歌聲，她亦有興趣拍古裝劇，想多線發展。陳詠詩則對要挑戰歌藝的節目沒有興趣，指自己唱歌不在行，最擅長還是跳舞，袁文靜就神秘表示將有機會見到她唱歌，叫大家期待一下。