吳業坤傳離巢後爆喜事？日籍老婆濱口愛子疑懷孕 曾怕被指奉子成婚做足安全措施

35歲吳業坤今年初憑《新聞女王2》，在《萬千星輝頒獎典禮2025》上奪得「飛躍進步男藝員」，原以為事業得意，卻突然傳出已被TMG官方歌手名單「除名」，傳出離巢。吳業坤對傳聞未有多加理會，而其日籍妻濱口愛子（浜口愛子）因一張神社相，傳出疑造人成功喜訊。

吳業坤晒神社相惹揣測

吳業坤的太太濱口愛子近日在IG限時動態分享近況，見到一張在日本神社拍攝的照片，相中展示的御守，見到有「安產御守」，有專門祈求母子平安、分娩順利、孩子健康成長之意。

相關閲讀：「坤哥」吳業坤TMG一哥夢碎？賀年歌MV離奇冇影 官方名單被刪走三字回應離巢傳聞

吳業坤的太太未有提到相中含意，但濱口愛子之後又晒出去飲茶的照片，昨晚（6日）又見到濱口愛子去跑步，令懷孕揣測相當迷離。早在兩年前吳業坤老婆曾傳出陀B疑雲，當時濱口愛子出席活動時腹部微隆，又用手掩肚而傳出大肚消息。

吳業坤婚後三年造人

吳業坤於2022年突然宣布閃婚，當時曾否認雙喜臨門，濱口愛子隨夫來港生活。吳業坤曾揚言婚後做足安全措施：「我哋出嚟見朋友都被人問，太太唔鍾意人哋覺得佢奉子成婚，三年後先會造人。」吳業坤的造人計畫似乎已提上日程。

相關閲讀：吳業坤抱病唱歌頻走音 周年紀念外國再搞婚禮補償太太