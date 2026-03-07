黎諾懿家有蝙蝠出現相信有好意頭 恭喜拍檔李佳芯提名新演員 嘆自己拍過多部電影與獎項無緣

黎諾懿太太李潔瑩早前在社交平台透露家中有蝙蝠出沒，露台位置的地磚更裂開，黎諾懿指爆磚可能與冷縮熱漲有關，笑言有問過師傅，被告知是好事，紫氣東來，除了爆磚又有蝙蝠，指兒子最初發現時以為是雀仔，後來才知是蝙蝠，「我哋屋企新年擺了桔應節，牠們可能是來食桔，還要食了幾日，之後還識咬走之後食，老婆問我蝙蝠是不是有寓意，我話有無寓意不知道，我只知蝙蝠比較多菌，都有叫姐姐做好清潔，我都是第一次見咁大隻蝙蝠，不過相信這一對蝙蝠都有好意頭，蝙到福到。」

黎諾懿計劃約《義和》演員看大結局

工作方面，黎諾懿表示早前在馬來西亞拍攝的綜藝節目正在做後期，很快就會推出，他與李佳芯合作的劇集《義和》即將迎來大結局，正計劃相約一班演員齊齊看大結局，講到李佳芯被提名金像獎最佳新演員，他表示恭喜對方，祝福她在電影圈發光發亮，又說自己都想攞新人獎，惜已拍過多部電影，與新演員獎無緣。