Jay Fung新年回加拿大探親肥10磅努力keep fit 籌備全英文專輯 物色場地與粉絲聚會

歌手馮允謙（Jay Fung)昨晚（6日）以嘉賓身份現身沙田出席汽車記者會，與一眾嘉賓齊齊為新車揭幕，Jay即埸獻唱兩首歌曲，現場有不少粉絲和市民圍觀，場面熱鬧。已有車牌多年的Jay，表示過往加拿大生活會經常駕車外出，但在香港就比較少，現時會選擇較大的七人車:「其實我自己屋企人比較多，媽媽、爸爸，細佬、哥哥等，好多個，我都想要架大車，可以載晒所有人。」加上自己喜歡打冰上曲棍球和露營，車廂空間大可以擺放所有裝備。

Jay Fung喜歡冰上曲棍球

從小已喜歡打冰曲的Jay Fung，表示以前經常看電視睇比賽，但自己沒有接受特別訓練：「當時5、6歲，成日同啲小朋友一齊打，好多家長都話我有潛質，但係長大後開始打籃球，返咗香港就少接觸。」提到冰曲運動衝撞較多，問到會否怕被人撞倒，他笑言小時候是肥仔：「你睇我而家身形偏瘦，其實我細個都有啲肉，10歲嗰陣最肥，超過100磅，啲外國人都覺得我大隻，所以都唔怕撞。」已改打籃球的他，坦言避免身體、手指受傷，最近都少打籃球，避免受傷影響工作。

Jay Fung自嘲飲水都會肥

Jay Fung早前表示新年期間回加拿大探親，吃太多而胖了10多磅，他指至今仍未成功減磅，「之前攞咗『叱咤樂壇男歌手』金獎，好多朋友話要約食飯，食到近排先食晒！」他笑言自己是飲水都會肥，所以要努力做運動減磅，會跑步和做健身keep fit！他透露最近正忙於籌備一隻全英文的專輯，表示兩個月內造「一堆」新歌，是自己的一個紀錄，他亦透露現正物色場地與粉絲聚會。