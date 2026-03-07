Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Jay Fung新年回加拿大探親肥10磅努力keep fit 籌備全英文專輯 物色場地與粉絲聚會

影視圈
更新時間：11:45 2026-03-07 HKT
發佈時間：11:45 2026-03-07 HKT

歌手馮允謙（Jay Fung)昨晚（6日）以嘉賓身份現身沙田出席汽車記者會，與一眾嘉賓齊齊為新車揭幕，Jay即埸獻唱兩首歌曲，現場有不少粉絲和市民圍觀，場面熱鬧。已有車牌多年的Jay，表示過往加拿大生活會經常駕車外出，但在香港就比較少，現時會選擇較大的七人車:「其實我自己屋企人比較多，媽媽、爸爸，細佬、哥哥等，好多個，我都想要架大車，可以載晒所有人。」加上自己喜歡打冰上曲棍球和露營，車廂空間大可以擺放所有裝備。

Jay Fung喜歡冰上曲棍球

從小已喜歡打冰曲的Jay Fung，表示以前經常看電視睇比賽，但自己沒有接受特別訓練：「當時5、6歲，成日同啲小朋友一齊打，好多家長都話我有潛質，但係長大後開始打籃球，返咗香港就少接觸。」提到冰曲運動衝撞較多，問到會否怕被人撞倒，他笑言小時候是肥仔：「你睇我而家身形偏瘦，其實我細個都有啲肉，10歲嗰陣最肥，超過100磅，啲外國人都覺得我大隻，所以都唔怕撞。」已改打籃球的他，坦言避免身體、手指受傷，最近都少打籃球，避免受傷影響工作。

Jay Fung自嘲飲水都會肥

Jay Fung早前表示新年期間回加拿大探親，吃太多而胖了10多磅，他指至今仍未成功減磅，「之前攞咗『叱咤樂壇男歌手』金獎，好多朋友話要約食飯，食到近排先食晒！」他笑言自己是飲水都會肥，所以要努力做運動減磅，會跑步和做健身keep fit！他透露最近正忙於籌備一隻全英文的專輯，表示兩個月內造「一堆」新歌，是自己的一個紀錄，他亦透露現正物色場地與粉絲聚會。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
15小時前
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
突發
1小時前
路透社
伊朗局勢｜或爆世界大戰？軍事專家：一徵兆與一戰相似
即時國際
5小時前
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
醫生教室
14小時前
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症暴瘦 日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症暴瘦 日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
3小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
影視圈
16小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯
東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯
影視圈
14小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT