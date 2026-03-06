「嵐」最後新歌播放量創紀錄 粉絲不捨：MV睇到喊 ONE OK ROCK上海站巡唱宣布取消

日本國民天團「嵐」（Arashi）的最後巡演將於13日展開，他們於前日（4日）凌晨推出最後單曲《Five》，據Oricon當日公布的每日排行榜，歌曲在播放量和下載量均取得第1名。此歌上線當日，全平台播放量達320萬8857次，下載量達74255次，不但播放量和下載量均刷新他們自身的最高紀錄，更創下Oricon首日播放量的歷史新高。

「嵐」盡現真摯友情

《Five》的MV亦於昨晚（5日）日本時間9點（即香港時間8點）上架，在上線僅22小時內播放率已達336萬次，成績驕人！這次MV走清新路線，描述5位成員：大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也及松本潤齊坐巴士作公路旅行，沿途唱歌跳舞打打鬧鬧，盡現成員間的真摯友情。但粉絲們坦言看到「成員笑得多開心，大家哭得就有多慘」，更有粉絲剛點開MV就已經眼淚狂飆「看他們最後搭肩往前走時直接爆喊」、「喊到看不清畫面」、「MV睇到喊，歌聽到喊」、「才10秒就爆喊不敢看了」，可見粉絲有多不捨得他們。

ONE OK ROCK 5.9上海站巡唱已取消

另外，日本搖滾天團ONE OK ROCK亦已於上月展開其亞洲巡迴演唱會。但他們今日（6日）透過官方X帳號，宣布取消原定於5月9日舉行的上海站演出。聲明中寫道：「由於各種原因，原定於5月9日在上海虹口足球場舉行的2026 DETOX亞洲巡迴演唱會上海站已取消。」未知上海站取消，是否與中日關係惡化有關。