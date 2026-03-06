黃妍被師妹炎明熹搞笑個性吸引 堅持良性競爭有助互相鞭策唔怕分薄資源

黃妍今日以大使身份出席亞洲咖啡音樂節，身為咖啡狂熱分子的她，興奮透露平日每朝必定沖兩壺手沖咖啡才出門，更笑言若沒有成為歌手，應該會開一間咖啡店。她一直夢想擁有一間屬於自己的咖啡店，入行前更已儲夠資金準備創業，不過最終選擇了音樂路。雖然至今仍有興趣涉足咖啡生意，但她坦言做生意並不容易，覺得唱歌相對簡單一點。

黃妍滑雪上癮無法自拔自嘲似失戀

除了咖啡與音樂，黃妍近年亦迷上滑雪。她自爆上年「入坑」後便無法自拔，笑言每次離開滑雪場都像經歷失戀一樣，心情低落又悶悶不樂。

炎明熹歌藝好搞笑又玩得

黃妍近日積極練歌，為4月25日舉行的音樂會做好準備。談到同門師妹炎明熹（Gigi），她大讚對方的歌藝，並希望有機會合作。她透露早前在公司晚宴上曾與Gigi見面，對她的印象是搞笑又玩得。被問到會否擔心資源被分薄？黃妍並不覺得，反而認為良性競爭能互相鞭策，是件好事。