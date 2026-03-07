李思捷多倫多開騷狂收「銀紙」扇 杜麗莎面前唱歌認低威︰有啲壓力

「扮嘢王」李思捷歌藝綜藝瓣瓣掂，近年他與麥長青、曹永廉、黃智賢和唐文龍組成「Hey Brother」中港兩地累積了一定人氣，日前李思捷重返成長地多倫多舉行一連兩場《今晚睇李思捷演唱會》，座無虛席；當中不乏圈人：杜麗莎、張崇基等，難得在「樂壇教母」杜麗莎面前演出，李思捷坦言有壓力，認真少有！

李思捷當年導師變座上客

李思捷在台上獻唱多首廣東歌，勾起多倫多粉絲的回憶和情懷，入鄉隨俗，他獻唱了英文歌，又穿上多倫多棒球隊波衫，以示對球隊的熱愛。多倫多是李思捷的成長地，他受訪道，重回舊地開騷感覺親切，透露上次回到多倫多是八年前。而今次開騷，有很多認識30多年的老朋友現身支持，李思捷直言：「細個讀書嘅美麗畫面，同埋童年回憶都走晒出嚟！」席間李思捷貫徹「扮嘢王」作風，獻唱譚詠麟、鄭少秋、張國榮及四大天王等多首名曲，並邀請《中年好聲音2》季軍顏米羔擔任嘉賓合唱。對於獲得「樂壇教母」杜麗莎和張崇基到場觀賞，李思捷表示受寵若驚。

李思捷收利是手軟

李思捷憶述17年前首次與王祖藍、阮兆祥開福祿壽演唱會時，就是由杜麗莎擔任歌唱導師，糾正他當年尚未成熟的歌藝，他說：「喺杜麗莎老師面前唱歌，有啲壓力！好彩我有用佢教過我嘅歌唱技巧去唱，佢都話『今次演出OK，睇得好開心』，佢開心，我都好開心！」適逢農曆新年，粉絲在演唱會上狂派利是予李思捷，主辦單位老闆娘更向李思捷派送「銀紙」扇，錫到燶！對此他難以置信表示：「收利是真係收到手軟！每封都唔輕手，估唔到多倫多粉咁熱情，我都有少少唔好意思。」

又問李思捷幾時結婚

問到李思捷多倫多歌迷有否向他催婚？他笑言這類問題一定有問，「好多朋友、粉絲都叫我快啲結婚，成日都問，我都聽慣晒。我覺得順其自然啦，睇時機，最重要係同對方互相尊重。」談及今年大計，他透露會與Hey Brother舉辦演唱會，以及搞創作和綜藝節目，計仔多多。