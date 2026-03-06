Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

談善言首踏舞台演活愛恨並存 憑《鱷魚之吻》角逐「香港舞台劇獎」最佳女主角

更新時間：22:15 2026-03-06 HKT
發佈時間：22:15 2026-03-06 HKT

憑電影《虎毒不》而深入民心的談善言（阿談），去年首次挑戰演舞台劇《鱷魚之吻》，飾演的「阿寶」演技細膩動人。今日她憑藉「阿寶」一角入圍《第34屆香港舞台劇獎》「最佳女主角（悲劇／正劇）」提名。

談善言︰十分驚喜

對於首次演出舞台劇即獲得提名，阿談直言收到消息時驚喜十足：「多謝劇協各位評審嘅喜愛，感謝編劇葉念琛、導演陳焯威，決定搵我演《鱷魚之吻》鍾家寶。我抱住嘗試新領域心態，跳進呢個充滿愛嘅團隊，有佢哋支持、鼓勵，特別係acting coach　Ceci（陳秄沁）全程支援，我喺台上先可以安心演出。呢次由workshop到排練，再踏上舞台，整個旅程累積嘅勇氣，去迎接下一次挑戰！」

 談善言演活愛恨並存

《鱷魚之吻》的出品人、原創故事及編劇，葉念琛高興表示：「收到阿談提名女主角嘅消息當然好高興，證明自己眼光非常不錯！相比起其他對手，阿談第一次演舞台劇經已可以提名舞台劇女主角，非常唔容易，好值得驕傲！預祝佢未來，無論喺電影、電視或者舞台劇都有更多精彩演出！」《鱷魚之吻》由棋人香港、MAKERVILLE、光尚娛樂、熱烈工作室及VaB Production聯合主辦。故事以娛樂圈為背景，講述三屆影后鍾家寶（談善言 飾）不甘屈居人下，為攀上巔峰不惜一切；然而，她突然宣佈淡出影壇，坊間頓時流言四起。她身邊的情人、好友和敵人紛紛揣測，這個決定背後隱藏著不可告人的秘密。

