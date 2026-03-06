Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夏韶聲孖鋼琴家Danilo「四手聯彈」晒琴技 提醒觀眾帶定紙巾睇騷 憂戰火蔓延籲大家珍惜當下

影視圈
有「樂壇搖滾之父」之稱的夏韶聲（Danny Summer)於今日（6日）現身荃灣大會堂演奏廳，為今、明一連兩晚舉行的《Danilo & Danny”Storytellers”音樂會》進行綵排，Danny在台上即席「露兩手」與意大利鋼琴家Danilo表演「四手聯彈」，大展琴技。Danny表示兩人雖然第一次合作，不排除再有合作機會，但應該不會在香港，而今次的合作形式，將會帶給觀眾驚喜，又呼籲大家帶定紙巾入埸。他亦透露今次會以英文歌為主，而兩場的歌單都有所不同，還大讚Danilo雙手已可彈奏出一對Band的效果。

夏韶聲擔心國際戰局

精通結他、鋼琴和打鼓等多樣樂器的Danny，被問到還有甚麼樂器不懂？他說：「吹喇叭、色士風唔識，打鼓可能係我最好，但冇打鼓咁多年，如果叫我打返鼓，依家都有啲辛苦㗎！總之我入行係彈低音結他開始，不過已經係50年前嘅事。」提到早前美國總統特朗普表示會公開UFO和外星人的政府檔案，過往對此有研究的Danny，被問到有否興趣想知道公開檔案內容，他坦言擔心現時的戰爭局勢：「我反而想知幾時打完伊朗，因為開始發動襲擊時，我在東京，在美國的家姐叫我唔好理咁多，我哋普通市民都做唔到啲乜。」他續說：「雖然暫時都未打到第三次世界大戰，不過大家都要睇睇，戰爭都是由最細的角落開始。」他表示今次有別於過往，要看那國家手指痕，輪流撳個掣，就可毁滅；他慨嘆叫大家珍惜當下。

「樂壇搖滾之父」夏韶聲與意大利鋼琴家Danilo。
兩位好有默契！
受訪時，夏韶聲坦言擔心國際戰局。
夏韶聲遇兩件感動事

此外，他透露其漫畫作品「西遊」尚欠40頁完成，完成演唱會後要專心畫漫畫，還會做兩首歌配合漫畫，希望趕得切6、7月完成。Danny透露早前與女朋友和樂隊成員到東京旅行遇見兩件感動的事，他表示在原宿一間著名的結他店，在專賣古董和改裝結他的樓層遇到一位女店員，對方竟然認得自己，原來對方是香港人，他認為對方應該有這樣音樂底子，才可在這高級部門工作。第二個感動是重遊當年在渋谷的表演地方，當年他是第一個中國人在這場地表演，景物依舊，見到現年已經81歲的經理，他還取出43年前兩人的合照給對方看，對方還感動到喊。問到會否再在該埸地開show，他表示有向師傅竹田和夫提及，還反問自己「點解唔再去做一次呢？」並希望今年年尾或出年年頭在這裏舉行。提到退休打算，他坦言有想過，但師傅說：「你係音樂人嚟㗎嘛，退乜鬼啊，叫我繼續做。」

