陳自瑤婚變傳聞甚囂塵上  與內地爆紅KOL拖手親密互動  網民熱烈討論：呢個男幾好

現年44歲的陳自瑤（Yoyo）與王浩信於2011年結婚，近年婚變傳聞從未間斷，兩人社交平台零互動，加上王浩信長駐內地工作，夫妻長期分隔兩地，令婚姻狀況更添迷霧。繼去年陳自瑤疑似發表「單身宣言」，以及好友楊茜堯在訪問中疑似說溜嘴、間接證實陳自瑤、王浩信婚變之後，其感情狀態再次成為焦點。陳自瑤近日為宣傳即將在廣州舉行的《Be Your Own Light》音樂見面會，就與一名內地爆紅KOL親密互動，進行訪談二人竟然拖手，引發網民熱烈討論。

陳自瑤同內地KOL親密拖手

在宣傳活動中，陳自瑤與內地抖音上擁有近40萬粉絲的KOL「味成年阿輝」會面並進行訪問，從現場的相片及影片可見，身穿粉色外搭和白色低胸上衣的Yoyo全程表現得十分風騷和熱情。二人不僅談笑風生，Yoyo更於拍攝後和「味成年阿輝」拍照時，二人竟然手拖手，女方臉上更掛著極其甜蜜的燦爛笑容，狀甚陶醉。

陳自瑤跟內地KOL互動惹議

在合照時，Yoyo擺出數款充滿少女心的表情和動作，時而雙手托腮，時而擺出「V」字手勢，散發出少女氣息。這番親暱的舉動，讓不少網民極羨慕「味成年阿輝」，紛紛留言「你就好啦，牽手成功」、「幾好呢個男」，更有「花生友」直指「人妻好正」，似乎覺得二人頗為相襯。

楊茜堯洩陳自瑤婚變玄機？

陳自瑤的婚姻狀況一直備受外界猜測。去年，她在IG發文「去自己想去的地方，看自己想看的風景……」，被解讀為單身宣言。其後，楊茜堯在一次公開訪問中祝福陳自瑤時說：「繼續老公錫晒」，隨後卻又尷尬改口「囡囡錫晒」，此舉被外界視為間接證實了陳自瑤的婚姻狀況有變。雖然陳自瑤事後希望外界不要過分解讀，但未能完全平息網民的猜測。

