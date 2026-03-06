68歲萬梓良健康再度惡化？傳酗酒暴瘦需坐輪椅代步 曾受糖尿病折磨老態盡現

現年68歲的萬梓良飽受遺傳性糖尿病困擾，身形暴脹30公斤一度停工休養，近年只靠登台搵銀，不過每次現身都老態盡現，出入都需要人攙扶，曾經有網民紛紛慨歎：「落魄了！老了！要養家！哎誰也不易。」

萬梓良健康狀況再度變差

近日傳出定居長沙、罹患糖尿病的萬梓良因酗酒而暴瘦，健康狀況再度變差，多次被拍到需要人攙扶或輪椅代步，甚至試過站不穩險些跌倒。

萬梓良傳出病情惡化並需要坐輪椅

近日網傳上月初曾有萬梓良在長沙登台時，雙腳曾不由自主地顫抖，落台險因失平衡而跌倒，需要工作人員攙扶，其後忽然傳出萬梓良病情惡化並需要坐輪椅，有關消息是由王晶經YouTube頻道發布，惟翻看王晶談及萬梓良的影片，只提到萬梓良多情一面，而且因愛喝酒而得了糖尿病，自己比他還要大兩、三歲，同樣有糖尿病，但萬梓良的情況比他嚴重得多，整個人很老態，走路要人扶，常出現不平衡情況，但並未有提及萬梓良需要坐輪椅。

萬梓良曾表示自己有遺傳性糖尿病

萬梓良曾表示自己有遺傳性糖尿病，亦有高膽固醇、痛風等疾病，暴肥因糖尿病打胰島素所致，萬梓良為養家活兒，即使健康情況一般也要堅持工作，不時有萬梓良的商演活動片段在網上流傳，行動不便的萬梓良需拖着一位男士的手緩緩前行。又曾因登台唱歌時，身後有一個黑衣人全程扶實下身，雙腿明顯乏力，期間突然「腳軟」雙膝一屈，整個人無力地向右傾斜後向後跌，幸好當時萬梓良身後有四、五人，及時出手將他「托起」企直，才不至出現意外。

