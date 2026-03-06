佐佐木彩夏突宣布嫁圈外人強調未懷孕 剩玉井詩織未有着落

日本偶像女團桃色幸運草Z（桃草）又一名成員宣布婚訊！現年29歲的桃草成員佐佐木彩夏昨日（5日）宣布結婚，她在IG發文寫道：「衷心感謝大家始終如一的溫暖支持，雖屬私事，但這次我將步入婚姻殿堂。能迎來人生如此重要的里程碑，全仰仗各位至今以來的支持與鼓勵，在這裏表達了我由衷的謝意。今後也將懷抱感恩之心，比以往更加努力奮進，若能繼續獲得各位的支持，將是我們莫大的榮幸。懇請今後繼續給予我們支持與鼓勵。」

佐佐木彩夏婚後將繼續搵銀

據知情人士透露，佐佐木彩夏的未婚夫是一位普通人，她目前沒有懷孕，婚後將繼續工作。而佐佐木已是隊中第3位「脫單」成員，其隊友高城蕾妮於2022年11月與日本職棒日本火腿鬥士棒球選手宇佐見真吾結婚，不過二人已於23年12月宣布離婚，婚姻僅維持了1年。2024年1月，成員百田夏菜子突然宣布與知名偶像男團DOMOTO（前名KinKi Kids）成員堂本剛閃婚。如今佐佐木又加入結婚大隊，只剩下30歲成員玉井詩織未有着落。